Marmaris'te Taşınmaz İhaleleri İptal Edildi - Son Dakika
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Marmaris'te Taşınmaz İhaleleri İptal Edildi

Marmaris\'te Taşınmaz İhaleleri İptal Edildi

Marmaris Belediyesi'nde düzenlenen ihale sonucunda altı taşınmazın satışı gerçekleşmedi. İhale muhammen bedelin altında teklifler aldığı için iptal edildi. Başkan Ünlü, satış yapma amacının değil, belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

09.10.2024 20:36  Güncelleme: 20:38
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Marmaris Belediyesi tarafından 9 Ekim'de düzenlenen altı taşınmazın ihalesinde, satışlar gerçekleşmedi. Bazı taşınmazlar için hiç teklif gelmezken, bazılarına verilen teklifler muhammen bedelin altında kaldığı için satışlar yapılmadı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Satış yapma meraklısı değiliz, ancak belediyenin ihtiyacı var" dedi.

Temmuz ayında yapılan olağan meclis toplantısında alınan kararla Marmaris Belediyesi'ne ait altı mülk için ihale açılmıştı. Lisanslı denetleme firmaları tarafından fiyat belirlenen ve Marmaris Belediyesince de tekrar düzenlenen fiyatlar ile bugün belediye binasında gerçekleşen ihalede, belirlenen saatlerde teklifler verildi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün başkanlığında gerçekleştirilen ihale saat 14.30'da, Camiavlu Mahallesi'nde bulunan 2347 nolu parselin satış teklifi ile başladı. İhale şartnamesinde mülk için 8 milyon TL muhammen bedel belirlenmiş olmasına rağmen, 5 milyon TL teklif edilince satış gerçekleşmedi.

Armutalan Mahallesi'ndeki 400 metrekarelik arsa için 15 milyon TL muhammen bedel belirlenmişti, ancak saat 15.00'te yapılması planlanan ihale için teklif gelmedi. Aynı şekilde, Beldibi Mahallesi'nde bulunan 35 milyon TL değerindeki arsa için de teklif gelmemesi nedeniyle saat 15.30'da yapılması planlanan ihale iptal edildi. Saat 16.00'da İçmeler Mahallesi'nde bulunan 1278 metrekarelik arsa için yapılan ihalede ise iki kişi teklif verdi, ancak teklif edilen fiyatlar muhammen bedel olan 95 milyon TL'nin altında kaldığı için satış gerçekleşmedi. Kemeraltı Mahallesi'nde bulunan 230 metrekarelik arsa için belirlenen 100 milyon TL'lik bedel için de herhangi bir teklif gelmedi. Son olarak, saat 17.00'de yapılması planlanan, Çamdibi Mahallesi Bağlaiçi mevkiinde yer alan 800 metrekarelik arsa için verilen teklifler muhammen bedelin altında kalınca satış yine gerçekleşmedi.

"Satış yapmak için satmıyoruz"

İhale sırasında ihaleye katılan bir vatandaşın rakamların yüksek olduğunu belirtmesi üzerine Başkan Ünlü, "Biz burayı illa satalım diye bir derdimiz yok. İşimize yarayacak şekilde satmaya çalışıyoruz. Elbette bizim de ihtiyacımız var bu yüzden satıyoruz" dedi. Ünlü, taşınmazlar için lisanslı denetleme firmalarına fiyat tespiti yaptırdıklarını belirterek, "Bu bedeller, hem firmaların hem de bizim değerlendirmelerimiz sonucunda belirlendi. Yarın şartlar değişirse yeniden ihaleye çıkar ve fiyatları yeniden değerlendiririz" diye ekledi.

Satışı gerçekleştirilmeyen taşınmazlar için yeni bir düzenleme ve şartnamenin hazırlanarak, ilerleyen süreçte tekrar satışa sunulacağı belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te Taşınmaz İhaleleri İptal Edildi - Son Dakika

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