Çetibeli'de turizm sezonu öncesi sıkı denetim
09.04.2026 09:19  Güncelleme: 09:21
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, Çetibeli yol uygulama noktasında turizm taşımacılığı yapan araçlar üzerinde detaylı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uymayan araçlara cezai işlem uygulandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, bölge trafik istasyon amirliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, turizm sezonu öncesinde Çetibeli yol uygulama noktasında kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Muğla'nın Datça ve Marmaris ilçelerine karayolu ile tek giriş ve çıkış noktası olan Çetibeli mevkiindeki çıkış yönünde Bölge trafik kontrol noktası önünde yapılan uygulamada, özellikle turizm taşımacılığı yapan okul servisleri, personel servisleri ve tur otobüsleri mercek altına alındı. Denetimlerde araçların güzergah belgeleri, taşıma izinleri, sürücü evrakları ve trafik kurallarına uygunlukları titizlikle incelendi. Yol güvenliğini artırmak amacıyla araç ve sürücüler üzerinde detaylı kontroller yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen 4 araç hakkında cezai işlem uygulanırken, söz konusu araçlardan ikisi trafikten men edilerek çekici yardımıyla yediemin otoparkına gönderildi. Yetkililer, turizm sezonu boyunca özellikle yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 09:44:28.
