Çetibeli\'de turizm sezonu öncesi sıkı denetim

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, bölge trafik istasyon amirliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, turizm sezonu öncesinde Çetibeli yol uygulama noktasında kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Muğla'nın Datça ve Marmaris ilçelerine karayolu ile tek giriş ve çıkış noktası olan Çetibeli mevkiindeki çıkış yönünde Bölge trafik kontrol noktası önünde yapılan uygulamada, özellikle turizm taşımacılığı yapan okul servisleri, personel servisleri ve tur otobüsleri mercek altına alındı. Denetimlerde araçların güzergah belgeleri, taşıma izinleri, sürücü evrakları ve trafik kurallarına uygunlukları titizlikle incelendi. Yol güvenliğini artırmak amacıyla araç ve sürücüler üzerinde detaylı kontroller yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen 4 araç hakkında cezai işlem uygulanırken, söz konusu araçlardan ikisi trafikten men edilerek çekici yardımıyla yediemin otoparkına gönderildi. Yetkililer, turizm sezonu boyunca özellikle yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - MUĞLA