Marmaris\'te Yeni Başkan Yardımcısı Atandı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçtikten sonra ilk yardımcısını belirledi. Marmaris Belediyesi'nin yeni dönemde ilk başkan yardımcısı Özgür Han oldu.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yaklaşık bir sene sonra ilk başkan yardımcısını atadı. İmar ve Fen İşleri Müdür Vekili Özgür Han, 15 Mart Cumartesi gününden itibaren başkan yardımcısı olarak göreve başladı. Fen İşleri Müdür Vekilliğine Serkan Gülhan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü vekilliğine İlker Pakir atanırken; Temizlik İşleri Müdürü Zafer Yılmaz, Sağlık İşleri ve Veteriner İşleri müdür vekilliğine Afet İşleri Müdür Vekili Ramazan Süzgeç de yeni kurulan Makina İkmal Bakım ve Onarım müdür vekilliğine getirildi. - MUĞLA