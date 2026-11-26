(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, turizmde yerel değerlerin korunması, markalaşması ve sürdürülebilirliğinin ele alındığı 1. Eurasia Turizm Zirvesi düzenlendi.

Uluslararası Skal Dernekleri Federasyonu (USDF) öncülüğünde, Marmaris Skal Kulübü ev sahipliğinde 20-21 Kasım'da bir otelde gerçekleştirilen zirveye yaklaşık 200 kişi katıldı. "Yerel Değerlerde Markalaşma" temasıyla düzenlenen zirvede turizm sektörünün temsilcileri, akademisyenler, yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

Marmaris Skal Kulübü Başkanı Süleyman Yıldız, açılış konuşmasında Marmaris, Datça, Bozburun, Selimiye, Akyaka ve Dalyan'ın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle birbirini tamamlayan turizm destinasyonları olduğunu belirtti. Bölgenin sahip olduğu değerlerin korunması, markalaştırılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinen Yıldız, zirvenin iş birliklerinin geliştirilmesine ve sürdürülebilir turizm hedeflerine katkı sağlayacağını ifade etti.

USDF Başkanı Emre Gezgin de zirvenin Skal Türkiye'nin tarihinde bir ilk olduğunu belirterek, organizasyonun her yıl farklı şehirlerde daha geniş kapsamlı düzenlenmesini hedeflediklerini kaydetti. Gezgin, Marmaris Skal Kulübüne, yerel değerleri ön plana çıkararak sürdürülebilir turizm ödüllerine aday olması çağrısında bulundu.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Cengiz Aygün ise zirvenin Marmaris'in tanıtımına ve turizm sezonu dışındaki hareketliliğine katkı sağladığını belirtti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bir bölgenin markalaşmasında yerel değerlerin korunması ve ön plana çıkarılmasının önem taşıdığını vurguladı. Ünlü, Marmaris'in yerel değerlerinin korunmasına yönelik vatandaşların görüşleri doğrultusunda yol haritası oluşturduklarını belirterek, "Bir bölgenin markalaşması için ilk sırada yerel değerlerin korunması ve öne çıkarılması en önemli konumuzdur. Biz de bizler için neyin değerli olduğunu halkımıza sorduk ve çıkan sonuçlara göre bir yol haritası oluşturmaya başladık. Marmaris'i 'Benim Marmaris'im/ Mymaris' bakış açısıyla toplumun farklı açılardan bakışına göre yerel değerlerimizi korumaya ve öne çıkarmaya çalışacağız. Sivil toplum örgütlerinin bu anlaşmada cabası çok değerli. SKAL Dernekleri Federasyonu ve SKAL Marmaris Derneği tarafından gerçekleştirilen 'Eurasia Zirvesi - Yerel Değerlerin Markalaşması Çalıştayı' bize bu konuda ışık tutacak, yol gösterecek bir çalışma oldu. Marmaris Belediyesi olarak sürdürülebilir ve nitelikli turizmin her zaman yanındayız" dedi.

Zirvenin ilk gününde sanatçı ve Urla DAM Kurucusu Ercan Kesal, Doç. Dr. Mehmet Bahar, gastronomi yazarı Ebru Omurcalı ve Fethiye Skal Kulübü Başkanı Ahmet Orçun Songur, kültür, sanat, gastronomi, sürdürülebilirlik ve destinasyonların geleceğine ilişkin sunumlar yaptı.

İkinci gün gerçekleştirilen çalıştayda ise yerel ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması, sürdürülebilirlik, yatırım ve iş birlikleri, girişimcilik, dijitalleşme, sosyal medya ve yapay zeka konuları ele alındı.

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt de yerel değerlerin korunması ve bölge halkının ekonomik açıdan desteklenmesinin belediyenin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti. Kirit, "SKAL örgütü turizm alanında üst düzeyde deneyim ve profesyonellik sahibi üyelerden oluşuyor. Yerel değerleri burada konuşmak, öneriler almak bizim için çok önemli. Uzun araştırmalar yerine SKAL sayesinde bir araya gelen tüm katılımcıların söylediklerinden ders çıkaracağız. Yerel yönetim olarak bizler de planladığımız tüm etkinliklerde yerel değerlerimizi düşünerek hareket ediyoruz. Örneğin iki yıldır Ekim ayında yaptığımız Marmaris Deniz Ürünleri Festivali Selimiye, Bozburun, Söğüt ve Taşlıca köylerimizin deniz mutfağı alanındaki başarısını Ekim ayındaki muhteşem havayla birleştirerek tanıtmayı ve bölge halkına ekstra bir gelir yaratmayı hedefliyor. Yani Marmaris Belediyesi olarak etkinlik planlamalarımızda yerel değerleri ve bölge halkını göz önünde bulundurmak birinci önceliğimiz" dedi.

Turizm profesyonellerinin mesleki deneyimlerini de paylaştığı zirve, USDF Başkanı Emre Gezgin'in kapanış konuşmasıyla sona erdi. Program kapsamında katılımcılara bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin tanıtıldığı teknik geziler düzenlendi.