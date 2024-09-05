Martı TAG, İBB Başkanı İmamoğlu'na randevu talebinde bulundu - Son Dakika
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Martı TAG, İBB Başkanı İmamoğlu'na randevu talebinde bulundu

Martı TAG, İBB Başkanı İmamoğlu\'na randevu talebinde bulundu

Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Martı TAG'ın İstanbul'un ulaşım sorununa nasıl katkı sağlayabileceğini gösteren istatistikleri sunmak istediğini belirtti. Öktem, randevu taleplerini her gün yenileyeceklerini ve yarın da İBB binası önünde olacaklarını söyledi.

05.09.2024 19:17  Güncelleme: 19:18
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Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Martı TAG'ın İstanbul'un ulaşım sorununa nasıl katkı sağlayabileceğini gösteren istatistikleri sunmak istiyoruz" dedi.

Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 16'ncı kez randevu talebinde bulunmak için yüzlerce TAG sürücüsü ile Saraçhane'ye geldi. Saraçhane'de bulunan İBB binası önünde açıklamalarda bulunan Öktem, son bir yılda 16'ncı kez görüşmek için randevu talebinde bulunduklarını ancak henüz olumlu bir sonuç alamadıklarını söyledi. Öktem, İBB Başkanı İmamoğlu'na Martı TAG'ın İstanbul'un ulaşım sorununa nasıl katkı sağlayabileceğini gösteren istatistikleri sunmak istediğini kaydetti.

"Randevu talebimizi her gün yenileceğiz, yarın da buradayız"

Öktem, "Bugün burada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan randevu talep etmek için bulunuyoruz. İBB Başkanı İmamoğlu'ndan son bir yılda 16. randevu talebimiz. Henüz olumlu bir cevap alamadık. Randevu talebimizi her gün yenileceğiz. Yarın da buradayız" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul'daki taksi sorunu çözümüyle ilgili tüm paydaşlarla görüştüğünü ancak henüz kendileriyle görüşmediğinin altını çizen Öktem, "Kendisiyle iki konu hakkında görüşmek istiyoruz. İstanbul'da 200 bin sürücümüzle en büyük camia biziz. Elimizdeki istatistikler gösteriyor ki İstanbul'daki ulaşım sorununun çözümü, daha çok taksi plakası değil, paylaşımlı yolculuktur. Bununla ilgili istatistiklerimizi sunmak istiyoruz. İkinci söylemek istediğimiz konu ise gerekliliklerini yerine getirdiğimiz taksi lisansımızı İBB'den alamadık. Bu süreçle alakalı lisansımızı istediğimizi belirtmek ve bu işe bizim de talip olduğumuzu söylemek istiyoruz. 10 dakikalık bir randevuda kendisini ikna edebileceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Martı TAG, İBB Başkanı İmamoğlu'na randevu talebinde bulundu - Son Dakika

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