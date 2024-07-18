MASKİ, Efendi Mahallesi'nde yağmur suyu hattı çalışması yapıyor - Son Dakika
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MASKİ, Efendi Mahallesi'nde yağmur suyu hattı çalışması yapıyor

MASKİ, Efendi Mahallesi\'nde yağmur suyu hattı çalışması yapıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Efendi Mahallesi'nde yağışlı havalarda bir daha taşkın meydana gelmemesi ve vatandaşların zor durumda kalmaması amacıyla yağmur suyu hattı çalışması yapıyor.

18.07.2024 15:03  Güncelleme: 15:04
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MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Efendi Mahallesi'nde yağışlı havalarda bir daha taşkın meydana gelmemesi ve vatandaşların zor durumda kalmaması amacıyla yağmur suyu hattı çalışması yapıyor.

Akhisar ilçesinin en büyük mahallelerinden biri olan Efendi Mahallesi'nin sokaklarında yoğun yağışlarla birlikte kısmi su birikintileri ve taşkınlar meydana geliyordu. Hanelere ve bahçelere giren yağmur suları yurttaşları zor durumda bırakıyordu. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü mahallede bu sorunun çözümü, yağışlı havalarda suların sağlıklı bir şekilde deşarjının sağlanması ve yurttaşların zor durumda kalmaması amacıyla yağmur suyu hattı çalışması yapıyor. Mahalle muhtarı Özgür Akcan ve mahalle esnaflarından Nagihan Karahan, çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e teşekkür ettiler.

Mahalle muhtarı Özgür Akcan, "Efendi Mahallemizin bugüne kadar en büyük sorunlarından birisi yağmur yağdığında sokaklarda oluşan su birikintileriydi. Öğrenciler geçemiyordu, sular sokaklardan evlerin içine giriyordu. Muhtarlık görevimize başladıktan sonra gerek Akhisar Belediye Başkanımız Besim Dutlulu gerekse Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ile görüştük. Sağ olsunlar mahallemizde yağmur suyu hattı döşeniyor. Bu sorun mahallemizin kanayan yarasıydı. İnşallah mahallemiz sağlam bir altyapıya kavuşacak. Artık Efendi Mahallesi'nin kanayan yarasına sona verilecek" dedi.

Mahalle esnafı Nagihan Karahan ise "Yağmurlu havalarda mahallemizde su taşkınları meydana geliyordu. Çocuklarımız dışarıya çıkarken ve evlerine ulaşırken sıkıntı çekiyorlardı. Bu konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ve ekibi yağmur sularının düzenli bir şekilde toplanması için yoğun bir çalışma yapıyorlar. Kendilerine bu sıkıntımızı gidermek adına çaba harcadıkları için teşekkür ediyorum. Ben dükkanımın önündeki su birikintisinin içeriye gireceğinden endişe duyuyordum. Kaygılanıyordum, nasıl çözüm bulacağımı bilemiyordum. Sorunun çözümü noktasında çalışma yapılması beni çok memnun etti. Muhtarımıza ve bizlere yardımcı olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'e teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MASKİ, Efendi Mahallesi'nde yağmur suyu hattı çalışması yapıyor - Son Dakika

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