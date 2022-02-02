MASKİ personelinden örnek davranış - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde Alaşehir ilçesinde görev yapan Mehmet Demir, görev esnasında yolda bulduğu ve içinde yüklü miktarda para bulunan cüzdanı sahibine teslim ederek örnek bir davranışa imza attı.

Alaşehir ilçesinde MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde sayaç okuma personeli Mehmet Demir, görev başındayken bir cüzdan buldu. İçerisinde yüklü miktarda para bulunan cüzdanın sahibini bulabilmek için her türlü mecrayı kullanan MASKİ İlçe Şefi Mustafa Korkusuz ve Sayaç Okuma Personeli Mehmet Demir, cüzdanın sahibi Özgür Beçet isimli vatandaşa ulaşmayı başardı. MASKİ'ye gelerek cüzdanı teslim alan Özgür Beçet, "Cüzdanım kaybolmuştu. MASKİ'de çalışan arkadaşımız Mehmet Bey cüzdanımızı bulmuş. Sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Teslim etti. Allah işini, gücünü rast getirsin. Değerli Müdürümüz de sağ olsun dün akşamdan beri bana ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapmış. Ona da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ve gurur duyuyorum. MASKİ, çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA