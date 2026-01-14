TVHB Başkanı Eroğlu: "Matmazel adlı köpeğin kaybı geçici bir hüküm olarak kalmamalı"

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, "Matmazel adlı köpeğin kaybı geçici bir hüküm olarak kalmamalı. Kalıcı önlemlere, güçlü denetim mekanizmalarına ve caydırıcı yaptırımlara da dönüşmelidir" dedi.

TVHB Başkanı Eroğlu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Demetevler Metro İstasyonu'nda belediye görevlilerince darbedildiği ve yürüyen merdivenlere sıkıştırıldığı iddia edilen 15 yaşındaki 'Matmazel' adlı dişi köpekle ilgili açıklamalarda bulundu. Eroğlu, Matmazel'in kaybının geçici bir hüküm olarak kalmaması gerektiğini ve kalıcı önlemler için caydırıcı yaptırımlar olması gerektiğini ifade etti.

"Otopsi raporu gerekli makamlara iletildi"

Matmazel adlı köpeğin 15 yaşında olduğunu ve otopsi yapılmak üzere Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne gönderildiğini söyleyen Eroğlu, "Bizim aldığımız bilgilere göre, otopsi raporunda geçen ifadelere bakarsanız köpeğin önce darbedildiği, daha sonra da kaçarken yürüyen merdivenlere takılarak hayatını kaybettiği anlaşılmış oldu. Gerçekten artık ülkemizin bu tip görüntülerden ya da haberlerden kurtulması lazım. Bu hayvan olabilir, başka bir can olabilir. Böyle darbedilerek hayatına son verilmesi şeklindeki bir olay hepimizi derinden üzüyor" diye konuştu.

"İnsanların bilinç seviyesinin yükseltilmesi gerekiyor"

Sahipsiz hayvanların 5199 sayılı Kanun'da yapılan değişikle can olarak değerlendirildiğini söyleyen Eroğlu, "TVHB olarak bize bağlı 72 ilimizde il ve bölge odamız var. Oda başkanlarımızla yaptığımız görüşmelerde, sahadaki veteriner hekim arkadaşlarımızla, biz bütün canlıların yaşamına saygı gösterilmesi ve yaşamının devam etmesi için meslek yemini yapmış meslek grubuyuz. Biliyorsunuz geçen yıl İçişleri Bakanlığımız bir çalışma başlattı, bakımevi için doğal yaşam alanlarının oluşturulması şeklinde. Bunlar iyi gelişmeler ancak burada özellikle bir şeyin altını tekrar çizmekte fayda var. Bütün görevlilerin, kamu görevlilerinin ve hayvan-insan ilişkilerinin, hayvan sevgisi, hayvanların haklarının nasıl muhafaza edileceği, onların refah şartları, insanların hayvanlara olan muamelesi konularında mutlaka bir eğitim, insanların bilinç seviyesinin yükseltilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Matmazel'in kaybı geçici bir hüküm olarak kalmamalı"

Bu tür olaylarda caydırıcılık konusuna değinen Eroğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Bizim ecdadımız ilk defa dünyada hayvan hastanelerini oluşturmuş. Bunları da dikkate aldığımız zaman bir an önce ülkemizde bu tip görüntülerin sona ermesi ve bununla ilgili hem yasal hem de adli tedbirlerin alınması, insanların bilinç seviyesinin yükseltmesi gibi çalışmaların da kısa zamanda başlatılması ve devam ettirilmesi gerekiyor. Yaşam hakkı hiçbir zaman pazarlık konusu olamaz. Bir toplumun gerçek uygarlık düzeyi, en savunmasız canlıların nasıl korunduğuyla ölçülür. Matmazel adlı köpeğin kaybı geçici bir hüküm olarak kalmamalı. Kalıcı önlemlere, güçlü denetim mekanizmalarına ve caydırıcı yaptırımlara da dönüşmelidir." - ANKARA