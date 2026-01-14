TVHB Başkanı Eroğlu: "Matmazel adlı köpeğin kaybı geçici bir hüküm olarak kalmamalı" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

TVHB Başkanı Eroğlu: "Matmazel adlı köpeğin kaybı geçici bir hüküm olarak kalmamalı"

TVHB Başkanı Eroğlu: "Matmazel adlı köpeğin kaybı geçici bir hüküm olarak kalmamalı"
14.01.2026 13:35  Güncelleme: 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TVHB Başkanı Ali Eroğlu, 15 yaşındaki Matmazel adlı köpeğin kaybının geçici bir hüküm olmaması gerektiğini, kalıcı önlemler ve güçlü denetim mekanizmaları oluşturulması gerektiğini vurguladı. Eroğlu, hayvanların yaşam hakkı için bilinç yükseltme çalışmaları yapılmasının önemine dikkat çekti.

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, "Matmazel adlı köpeğin kaybı geçici bir hüküm olarak kalmamalı. Kalıcı önlemlere, güçlü denetim mekanizmalarına ve caydırıcı yaptırımlara da dönüşmelidir" dedi.

TVHB Başkanı Eroğlu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Demetevler Metro İstasyonu'nda belediye görevlilerince darbedildiği ve yürüyen merdivenlere sıkıştırıldığı iddia edilen 15 yaşındaki 'Matmazel' adlı dişi köpekle ilgili açıklamalarda bulundu. Eroğlu, Matmazel'in kaybının geçici bir hüküm olarak kalmaması gerektiğini ve kalıcı önlemler için caydırıcı yaptırımlar olması gerektiğini ifade etti.

"Otopsi raporu gerekli makamlara iletildi"

Matmazel adlı köpeğin 15 yaşında olduğunu ve otopsi yapılmak üzere Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne gönderildiğini söyleyen Eroğlu, "Bizim aldığımız bilgilere göre, otopsi raporunda geçen ifadelere bakarsanız köpeğin önce darbedildiği, daha sonra da kaçarken yürüyen merdivenlere takılarak hayatını kaybettiği anlaşılmış oldu. Gerçekten artık ülkemizin bu tip görüntülerden ya da haberlerden kurtulması lazım. Bu hayvan olabilir, başka bir can olabilir. Böyle darbedilerek hayatına son verilmesi şeklindeki bir olay hepimizi derinden üzüyor" diye konuştu.

"İnsanların bilinç seviyesinin yükseltilmesi gerekiyor"

Sahipsiz hayvanların 5199 sayılı Kanun'da yapılan değişikle can olarak değerlendirildiğini söyleyen Eroğlu, "TVHB olarak bize bağlı 72 ilimizde il ve bölge odamız var. Oda başkanlarımızla yaptığımız görüşmelerde, sahadaki veteriner hekim arkadaşlarımızla, biz bütün canlıların yaşamına saygı gösterilmesi ve yaşamının devam etmesi için meslek yemini yapmış meslek grubuyuz. Biliyorsunuz geçen yıl İçişleri Bakanlığımız bir çalışma başlattı, bakımevi için doğal yaşam alanlarının oluşturulması şeklinde. Bunlar iyi gelişmeler ancak burada özellikle bir şeyin altını tekrar çizmekte fayda var. Bütün görevlilerin, kamu görevlilerinin ve hayvan-insan ilişkilerinin, hayvan sevgisi, hayvanların haklarının nasıl muhafaza edileceği, onların refah şartları, insanların hayvanlara olan muamelesi konularında mutlaka bir eğitim, insanların bilinç seviyesinin yükseltilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Matmazel'in kaybı geçici bir hüküm olarak kalmamalı"

Bu tür olaylarda caydırıcılık konusuna değinen Eroğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Bizim ecdadımız ilk defa dünyada hayvan hastanelerini oluşturmuş. Bunları da dikkate aldığımız zaman bir an önce ülkemizde bu tip görüntülerin sona ermesi ve bununla ilgili hem yasal hem de adli tedbirlerin alınması, insanların bilinç seviyesinin yükseltmesi gibi çalışmaların da kısa zamanda başlatılması ve devam ettirilmesi gerekiyor. Yaşam hakkı hiçbir zaman pazarlık konusu olamaz. Bir toplumun gerçek uygarlık düzeyi, en savunmasız canlıların nasıl korunduğuyla ölçülür. Matmazel adlı köpeğin kaybı geçici bir hüküm olarak kalmamalı. Kalıcı önlemlere, güçlü denetim mekanizmalarına ve caydırıcı yaptırımlara da dönüşmelidir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Ali Eroğlu, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TVHB Başkanı Eroğlu: 'Matmazel adlı köpeğin kaybı geçici bir hüküm olarak kalmamalı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kur’an kursundaki pompalı tüfekli cinayet anbean kamerada Kur'an kursundaki pompalı tüfekli cinayet anbean kamerada
Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular
Konyasporlu Adil Demirbağ’dan bahis itirafı Konyasporlu Adil Demirbağ'dan bahis itirafı
Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans
Korkutan görüntüler Deniz bir günde 50 metre çekildi Korkutan görüntüler! Deniz bir günde 50 metre çekildi
Zor tuttular Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı Zor tuttular! Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı

14:54
Ünlü yorumcudan bomba Mourinho iddiası: Otelde sevgilisiyle...
Ünlü yorumcudan bomba Mourinho iddiası: Otelde sevgilisiyle...
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 15:03:00. #7.11#
SON DAKİKA: TVHB Başkanı Eroğlu: "Matmazel adlı köpeğin kaybı geçici bir hüküm olarak kalmamalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.