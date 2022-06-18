MATSO Başkanı Güngör: "Trafik yoğunluğu, mevcut olan turizm caddelerinin birbirine bağlanması ile bir nebze de olsa rahatlayacak" - Son Dakika
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MATSO Başkanı Güngör: "Trafik yoğunluğu, mevcut olan turizm caddelerinin birbirine bağlanması ile bir nebze de olsa rahatlayacak"

18.06.2022 10:27
MATSO Başkanı Güngör: "Trafik yoğunluğu, mevcut olan turizm caddelerinin birbirine bağlanması ile bir nebze de olsa rahatlayacak"

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Haziran Ayı Olağan Komite Başkanları Toplantısında konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, D400 yolunda yaşanan trafik yoğunluğunun mevcut olan turizm caddelerinin birbirine bağlanması ile bir nebzede olsa rahatlayabileceğini söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Haziran Ayı Olağan Komite Başkanları Toplantısında konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, D400 yolunda yaşanan trafik yoğunluğunun mevcut olan turizm caddelerinin birbirine bağlanması ile bir nebzede olsa rahatlayabileceğini söyledi.

MATSO Haziran Ayı Olağan Komite Başkanları Toplantısı MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör başkanlığında MATSO binasında gerçekleştirildi. Komite başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda yüksek enflasyon, enerji ve girdi maliyetleri başta olmak üzere ekonomide yaşanan fiyat artışları ile e üyelerin yaşadığı güncel sorunlar değerlendirildi. Ayrıca MATSO tarafından yapılması planlanan projeler ile üyelerden gelen sorun, talepler ve çözüm önerileri ile Manavgat- Antalya arasındaki mevcut D-400 karayolunda yaşanan trafik yoğunluğu ele alındı.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, komite başkanları toplantılarının çok verimli geçtiğini belirterek bütün sektörlerin başkanları ile sektörleri etkileyen sorun, talep ve çözüm önerilerini ele aldıklarını söyledi. Manavgat ekonomisinin başat sektörünün turizm olduğunu vurgulayan Başkan Güngör, turizmin tüm sektörleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkilediğini söyledi.

Yaz aylarının gelmesi ve Manavgat'ta turist yoğunluğunun başlaması ile D 400 karayolunda trafik yoğunluğunun hat safhaya ulaştığını kaydeden Başkan Güngör, "Manavgat-Antalya arasındaki mevcut D-400 karayolunda yaşanan trafik yoğunluğundan dolayı turistlerin hava alanından otellere transferinde oldukça sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Manavgat'ta Gültepe ve Ilıca kavşaklarında uzun trafik kuyrukları oluşuyor. D-400 karayolunun yükünü hafifletmek için turizm merkezlerinde mevcut olan turizm caddelerinin birbirine bağlanması ile trafikte yaşanan yığılmanın bir nebzede olsa önüne geçilebilecek. Gündoğdu Mahallesi'nden Serik ilçesinin Boğazkent Mahallesi'ne ve Titreyengöl-Kızılağaç turizm yolunun mutlaka birbirine bağlanması gerekiyor" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MATSO Başkanı Güngör: 'Trafik yoğunluğu, mevcut olan turizm caddelerinin birbirine bağlanması ile bir nebze de olsa rahatlayacak' - Son Dakika

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