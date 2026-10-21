Mavi Liste, Marmaris Ticaret Odası başkanlığı için Ece Baysal Güngör\'de uzlaştı

Marmaris Ticaret Odası'nda 18 Ekim'de gerçekleştirilen meslek komitesi seçimlerinde 13 komitenin 11'ini kazanan Mavi Liste, başkan adayını belirledi. Listeden seçilen 30 meclis üyesinin ortak kararıyla Avukat Ece Baysal Güngör isminde uzlaşı sağlandı.

Geçtiğimiz dönem Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ece Baysal Güngör, aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde AB Uyum Komisyonu Üyesi olarak görevini sürdürüyor.

Mevcut Başkan S. Mutlu Ayhan'ın da desteklediği Mavi Liste'nin ortak adayı olarak belirlenen Ece Baysal Güngör, 24 Ekim Cumartesi günü yapılacak seçimde meclis üyelerinin oyuna sunulacak.

Marmaris Ticaret Odası'nın yeni dönem başkanı, gerçekleştirilecek oylamanın ardından belli olacak.