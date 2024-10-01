Mavi Nefes Projesi Maltepe'de Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mavi Nefes Projesi Maltepe'de Başladı

Mavi Nefes Projesi Maltepe\'de Başladı

Marmara Denizi'nde deniz temizliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen Mavi Nefes Projesi'nin eğitim otobüsü, Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda ziyaretçileriyle buluştu. Öğrencilere deniz kirliliği konusunda eğitim ve proje geliştirme fırsatı sunuluyor.

01.10.2024 17:13  Güncelleme: 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Denizi'nde atık yüzey temizliği ve bölge illerinde deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimlerini kapsayan Mavi Nefes Projesi'nin eğitim otobüsü, Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda ziyaretçileri ile buluşmaya başladı.

Öğrencilerin deniz kirliliğini önlemek üzere eğitim alarak projeler geliştirecekleri çeşitli atölyelerin yer aldığı Mavi Nefes Eğitim Otobüsü'nün dördüncü yılında ilk durağı Maltepe oldu. Maltepe Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün ev sahipliği yaptığı proje Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA ve Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi. Açılış töreninde konuşan Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, Marmara Denizi'nin temizliği için 3 yıldır dolaştıklarını belirterek, "Marmara'da gezmediğimiz yer kalmadı ve bir tek Maltepe'ye ulaşamamıştık. Bu projeyi 4. yılımızda Maltepe'den başlattık. Burada bir hafta sizinle birlikte olacağız. Daha sonra Keşan'a, Ayvalık ve Bursa'ya tekrar gideceğiz" dedi.

Öğrencilere denizleri koruma bilinci veriliyor

Projeyle öğrencilere denizi sevdirmek ve denizleri koruma bilincini aşılamak hedefleniyor. Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda dört gün boyunca ziyarete açık olacak eğitim otobüsünde ilçedeki ortaokul öğrencileri için robotik kodlama ve beceri atölyeleri düzenlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Yerel Haberler, Marmara Denizi, Deniz Temiz, Denizcilik, Marmara, Maltepe, Eğitim, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mavi Nefes Projesi Maltepe'de Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 İsrail’i vuran İran’dan bir açıklama daha: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan bir açıklama daha: Daha yıkıcısı olacak
19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 21:17:02. #1.11#
SON DAKİKA: Mavi Nefes Projesi Maltepe'de Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement