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Mavi Vatan'ın Beyaz Kartalları; Sahil Güvenlik - Son Dakika

Mavi Vatan'ın Beyaz Kartalları; Sahil Güvenlik

23.12.2021 10:44
Mavi Vatan'ın Beyaz Kartalları; Sahil Güvenlik

MUĞLA (İHA) – Türkiye'de 1982 yılından bu yana Mavi Vatan'da icraatlarını başarılı bir şekilde sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, son 354 günde 18 bin 613 kişinin hayatını kurtardı.

MUĞLA (İHA) – Türkiye'de 1982 yılından bu yana Mavi Vatan'da icraatlarını başarılı bir şekilde sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, son 354 günde 18 bin 613 kişinin hayatını kurtardı. Dosta güven düşmana korku veren Mavi Vatan'ın Beyaz Kartalları 24 saat boyunca denizlerde zora düşen herkesin yardımına koşuyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Aralık 2021 itibarıyla denizlerde zor durumda kalan ve hayatlarını kaybetme riski ile karşı karşıya olan 18 bin 613 kişiyi, arama kurtarma operasyonları ile kurtardı. Deniz ve hava unsurları ile gerçekleştirilen tıbbi tahliye faaliyetleri ile de 2021 yılında 254 kişi en yakın sağlık kuruluşuna sağ olarak tahliye edildi.

Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde seyreden gemilerle, adalarda ani gelişebilecek hastalık, kaza, yaralanma gibi durumlarda hayati tehlikesi olan hasta ve yaralıların denizden ve havadan nakledilmesini sağlayan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Covid-19 pandemisi nedeniyle yardım talep eden kişilerin de sağlık kuruluşlarına tahliyesini gerçekleştirdi.

Türkiye'de kuruluşu 09 Temmuz 1982 tarihinde 2692 sayılı Kanun ile kabul edilip 13 Temmuz 1982 tarihli Resmi Gazete'de kararın yayımlanması ile gerçekleştirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı Türk Deniz Yetki Alanları'nın her karışında başarılı bir şekilde görevini icra ediyor. Ülke genelinde 85 farklı noktada konuşlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipleri, Mavi Vatan olarak kabul edilen Türk sularını 24 saat gözetim altında tutuyor. Bünyesindeki 4 sahil güvenlik korveti, 108 sahil güvenlik botu, 84 küçük tip bot, 14 helikopter, 3 uçak ve 19 mobil radar ile etkin bir şekilde arama kurtarma görevlerini icra eden Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2021 yılında da denizlerde zora düşmüş herkesin imdadına koştu.

Yunanlılar ölüme terk ediyor Türk Sahil Güvenliği kurtarıyor

Özellikle Yunanistan'a komşu olan Ege kıyılarında, adeta dünyaya insanlık dersi veren Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, önceki gece aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup düzensiz göçmeni buz gibi havada denizden alıp kurtardı. Yunanlıların üzerlerindeki kıymetli eşyaları alıp denize geri ittiği düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılınca göz yaşlarına hakim olamadı. Ölümden kurtulan yabancı uyruklu şahıslar, bir yandan dua edip yaşadıklarına şükrederken diğer yandan da kendilerini kurtaran Sahil Güvenlik ekiplerine teşekkür ettiler.

Donmak üzereyken su alan lastik bottan kurtarılarak Sahil Güvenlik Botu'na alınan göçmenler, önce vücut ısıları normale döndürülüp karınları doyuruldu. Yaralı olanlara tıbbı müdahale uygulanan göçmenler, Yunanlılar tarafından telefonları ile birlikte üzerlerindeki kıymetli eşyalar alındıktan sonra denize adeta ölüme itildiklerini belirterek bazılarının ise darp edilerek yaralandığını belirttiler.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bu yılın ilk 354 gününde 18 bin 613 kişinin sağ olarak kurtarıldığı ayrıca 261 kişinin de tıbbı tahliyesinin gerçekleştirildiği belirtildi. - MUĞLA

Mavi Vatan'ın Beyaz Kartalları; Sahil Güvenlik
Mavi Vatan'ın Beyaz Kartalları; Sahil Güvenlik
Mavi Vatan'ın Beyaz Kartalları; Sahil Güvenlik
Mavi Vatan'ın Beyaz Kartalları; Sahil Güvenlik
Mavi Vatan'ın Beyaz Kartalları; Sahil Güvenlik
Mavi Vatan'ın Beyaz Kartalları; Sahil Güvenlik
Mavi Vatan'ın Beyaz Kartalları; Sahil Güvenlik
Mavi Vatan'ın Beyaz Kartalları; Sahil Güvenlik
Mavi Vatan'ın Beyaz Kartalları; Sahil Güvenlik
Mavi Vatan'ın Beyaz Kartalları; Sahil Güvenlik
Mavi Vatan'ın Beyaz Kartalları; Sahil Güvenlik

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Mavi Vatan, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mavi Vatan'ın Beyaz Kartalları; Sahil Güvenlik - Son Dakika


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