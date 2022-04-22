Mavi Vatan Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin birinci aşaması başarıyla tamamlandı - Son Dakika
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Mavi Vatan Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin birinci aşaması başarıyla tamamlandı

22.04.2022 00:58
Mavi Vatan Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin birinci aşaması başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile birlikte katıldığı Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin birinci safhası başarıyla tamamlandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile birlikte katıldığı Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin birinci safhası başarıyla tamamlandı.

Mavi Vatan Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Akar'ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği TCG Kemalreis fırkateyninin Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndan ayrılmasıyla başladı.

Jenerik bir senaryo çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde ilk olarak denizde tespit edilen serbest mayın imha edildi. Mayın avlama gemisinin mayını tespitinin ardından emniyete alınan bölgeye SAS timi helikopterle sevk edildi. Helikopterden denize atılan SAS unsurları mayını imha etti. Mayının imhasının ardından bir adadaki hedefleri imha etmek üzere SAT harekatı düzenlendi. Harekat çerçevesinde SAT unsurları helikopterden suya atlayarak adadaki hedeflere yönelik sızma harekatı gerçekleştirdi. Eşzamanlı olarak sualtı intikal aracı ve helikopterden paraşütle atılan SAT unsurları hedefe yöneldi. Belirlenen hedeflerin ele geçirilmesinin ardından ada kıyı hattında bulunan hedefler SAT botunca ateş altına alındı. Harekatın başarıyla tamamlanmasının ardından sudaki SAT unsurları helikopterle denizden alındı. SAT Komutanlığının bir diğer unsuru ise helikopterden bir gemiye serbest iniş yaparak operasyon düzenledi.

AKSUNGUR SİHA'dan yerli ve milli MAM-L güdümlü mühimmat atışı icra edilecek

SAT harekatının başarıyla tamamlanmasının ardından harekata katılan unsurlar tatbikatın sancak gemisindeki Bakan Akar'a selamlama geçişi yaptı. SAT harekatının ardından Denizaltı savunma harbi çerçevesinde yerli ve milli yapım roket atışı gerçekleştirildi. Belirlenen hedef TCG Tarsus karakol gemisinden atılan roketle tam isabetle vuruldu. Daha sonra TCG Kemalreis fırtakeyni ile TCG Büyükada ve Heybeliada korvetleri arasında denizde malzeme transferi icra edildi. Söz konusu faaliyet sırasında TCG Büyükada'daki Donanma Bandosu tarafından da marşlar çalındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemi ile tatbikata katılan gemilerin komutanlarına hitabının ardından, Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin birinci safhası tamamlandı. Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin son safhasında fiili silah atışları gerçekleştirilecek. Atışlar çerçevesinde yerli ve milli üretim Aksungur SİHA'dan yerli ve milli MAM-L güdümlü mermi atışı icra edilecek. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mavi Vatan Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin birinci aşaması başarıyla tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mavi Vatan Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin birinci aşaması başarıyla tamamlandı - Son Dakika
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