Pancar Deposu'nda Max Weber sosyolojisi anlatıldı

13.02.2026 17:09  Güncelleme: 17:17
Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 'Nasıl Yapmışlar?' söyleşileri, bu ay sosyolojinin önemli ismi Max Weber'i ele aldı. Doç. Dr. Levent Ünsaldı, Weber'in modern toplumu ve otorite kavramını katılımcılarla paylaştı. Söyleşide, toplumların gücü neden meşru kabul ettiği ve itaat mekanizmaları üzerinde duruldu.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Nasıl Yapmışlar?" söyleşileri, bu ay sosyolojinin önemli isimlerinden Max Weber'i mercek altına aldı. Pancar Deposu'nda gerçekleşen buluşmada Doç. Dr. Levent Ünsaldı, Weber'in modern toplumu ve otorite kavramını nasıl çözümlediğini katılımcılarla paylaştı.

Farklı disiplinlerden konuların ele alındığı "Nasıl Yapmışlar?" söyleşi dizisinin bu ayki konusu, sosyoloji tarihinin köşe taşlarından Max Weber ve onun otorite anlayışı oldu. Doç. Dr. Levent Ünsaldı tarafından düzenlenen söyleşide, toplumların bir gücü neden meşru kabul ettiği ve itaat mekanizmalarının nasıl çalıştığı gözlemlendi.

Söyleşide Weber'in sosyolojisindeki temel ayrımlara dikkat çeken Doç. Dr. Ünsaldı, Weber'in salt bir "otorite"den ziyade "meşru egemenlik" meselesine odaklandığını vurguladı. Ünsaldı, Weber'in insanların kaba güce neden boyun eğdiklerini değil, o gücü kullanmayı neden haklı ve yerinde gördüklerini anlamaya çalıştığını belirtti. Bu bakış açısına göre toplumlar, sadece korktukları için değil, yönetenlerin otoritesini geçerli ve doğru buldukları için de itaat etmektedir.

Konuşmasında Weber'in tanımladığı otorite tiplerini de karşılaştıran Ünsaldı; geleneksel, karizmatik ve yasal-ussal (akılcı) otorite kavramlarını detaylandırdı. Geçmiş toplumlar ile günümüz toplumları arasındaki farkı bu kavramlar üzerinden açıklayan Ünsaldı, modern toplumun en belirgin özelliğinin "yasal-ussal otorite"nin giderek baskın hale gelmesi olduğunu ifade etti.

Söyleşi, soru-cevap bölümüyle sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

