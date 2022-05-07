Mayıs karı sürücülere zincir taktırdı: Kar yağışına hazırlıksız sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Mayıs karı sürücülere zincir taktırdı: Kar yağışına hazırlıksız sürücüler zor anlar yaşadı

07.05.2022 10:40

Mayıs karı sürücülere zincir taktırdı: Kar yağışına hazırlıksız sürücüler zor anlar yaşadıBahçesaray yolunda kar yağışına hazırlıksız yakalan sürücüler zor anlar yaşadı.

Mayıs karı sürücülere zincir taktırdı: Kar yağışına hazırlıksız sürücüler zor anlar yaşadı

VAN Van-Bahçesaray yolunda kar yağışına hazırlıksız yakalan sürücüler zor anlar yaşadı. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı yolda sürücüler zincir takarak yola devam etti.

Van'da hafta başından buyana belli aralıklarla etkili olan sağanak yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı 3 bin rakımlı Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan Karabet Geçidi'nde dün öğleden sonra etkili olmaya başladı. Van'da ilçeye gitmeye çalışın vatandaşlar yoğun kar yağışı sürprizi ile karşılaştı. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Van-Bahçesaray kara yolundaki sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, araçlarına zincir takarak yollarına devam etti.

Mayıs karı sürücülere zincir taktırdı: Kar yağışına hazırlıksız sürücüler zor anlar yaşadı
Mayıs karı sürücülere zincir taktırdı: Kar yağışına hazırlıksız sürücüler zor anlar yaşadı
Mayıs karı sürücülere zincir taktırdı: Kar yağışına hazırlıksız sürücüler zor anlar yaşadı
Mayıs karı sürücülere zincir taktırdı: Kar yağışına hazırlıksız sürücüler zor anlar yaşadı

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Mayıs, Van, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mayıs karı sürücülere zincir taktırdı: Kar yağışına hazırlıksız sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mayıs karı sürücülere zincir taktırdı: Kar yağışına hazırlıksız sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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