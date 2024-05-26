Mazgirt Belediyesi'nin elektrik borcu nedeniyle su pompaları ve klorlama makinesinin elektriği kesildi - Son Dakika
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Mazgirt Belediyesi'nin elektrik borcu nedeniyle su pompaları ve klorlama makinesinin elektriği kesildi

Mazgirt Belediyesi\'nin elektrik borcu nedeniyle su pompaları ve klorlama makinesinin elektriği kesildi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde CHP'li belediye başkanı Ümit Tayhava'nın devraldığı belediyenin ödenmeyen elektrik borcu nedeniyle enerji şirketi, su pompaları ve klorlama makinesinin elektriğini kesti.

26.05.2024 13:37  Güncelleme: 13:38
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EVREN DEMİRDAŞ

(TUNCELİ) - Tunceli'nin AKP'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin önceki dönemden kalan ve beş  yıldır ödenmeyen 1 milyon 475 bin liralık elektrik borcu nedeniyle, enerji şirketi ilçede bulunan beş deponun kuyu suyu pompaları ile klorlama makinesinin elektriğini kesti.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1081 seçmenin bulunduğu Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde CHP adayı Ümit Tayhava, 401 oy alarak belediye başkanı seçildi.  Tayhava, yapılan devir teslimle belediyeyi AKP'den 45 milyon 534 bin lira borçla devraldı. Elektrik sağlayıcı firma belediyenin 5 yıl boyunca ödemediği 1 milyon 291 bin 425 liralık elektrik borcu nedeniyle  ilçeye su sağlayan 5 kuyu suyu pompası ile klorlama makinesinin elektriğini kesti.

'AKP Döneminde 5 yıl boyunca hiç gelmediler'

Mazgirt Belediye Başkanı Ümit Tayhava, 5 yıldır ödenmeyen elektrik borcu nedeniyle enerji şirketinin belediyeye ait su pompalarının elektriğini kestiğini belirterek şunları söyledi;

"Belediyeyi 1 milyon 475 bin elektrik borcuyla devir teslimini aldı. Ben 4 Nisan'da mazbatamı aldım, ayın 5'inde işe başladım. Ayın 18'inde bana TEDAŞ 'borcunuz var' diye ihbarname geldi. 3-5 gün sonra il müdürü kendisi geldi. Borçla elinde bir evrakla beraber geldi borcumuz olduğunu söylediler. Ben de daha önce 5 yıllık süreçte neden hiç gelmediklerini sordum. 'Belediyenin 1 milyon 475 bin elektrik borcu var siz şu ana kadar gelmemişsiniz. Ben henüz 14 günlük bir başkanım. AK Parti'deyken gelmediniz şimdi biz geldik diye hemen bizi sıkıştırmaya çalışıyorsunuz', dedim. 'Dünya kadar borçla devraldık. Ekonomik sıkıntılarımız var. Biraz sabırlı olun, bir yerde bir ödeme bekliyoruz, eğer olursa bir şekilde telafi etmeye çalışacağız. Bir kısım öderiz, bir kısım taksit yaparız' dedim. 'Tamam' dedi gitti. Bir gün geçti, aramaya başladı. İki gün geçti, tekrar aramaya başladı. Sürekli soruyorlar 'ne oldu' diye. Sonuçta bir kurumuz, tehdit eder gibi. 'Yoksa elektriği keseceğim' der gibi. Tabii ben de bu sırada kurumun borçlarını ödedim. Ama sondajların borcu duruyor. Elektrik, su pompalarının duruyor.

'Sular kesilince kaymakam bey devreye girdi'

Tüm kurumların su sorunundan etkilendiğimi belirten Tayhava, "Sonuçta okullara, hastanelere, emniyette, jandarmaya, kurumlara, vatandaşa su veriyoruz. Böyle bir şey yok. 'İcraya vermeden direk tehdit eder gibi arayıp keseceğiz' dediler. En son aradığında 'siz arayıp duruyorsunuz normalde bu hak hukuk değil kesemezsiniz' dedim. Sonuçta bu elektrik sondaj sularını çalıştırıyor. 'Kesemezseniz' dedim. 'Keserim' dedi. Suları kesti, sonra kaymakam bey devreye girdi.  Herhalde sağ olsun vali beye bildirmiş, vali beyde talimat vermiş  beni aradılar emniyet geldi, ilgilendi. Gerekli bilgileri verdim kendilerine. Yarım pompa sularımız vardı. Yarım mahalleye idare etmeye çalıştık. Yalnız sıkıntı olan klorlama makinalarını bile mühürlemişler. Suyu klorlamamız lazım halk sağlığı sonuçta onları bile mühürlemişler. Bize direkt kesileceğini talimat veriyor. Kurumun elektriği var. Pompaların elektriklerinde sıkıntı var. O da dediğim gibi, kaymakam bey talimat vermişti galiba. Vali bey aramış. TEDAŞ'tan beni aradılar. Tekrar elektriği bağlayacaklarını söylediler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mazgirt Belediyesi'nin elektrik borcu nedeniyle su pompaları ve klorlama makinesinin elektriği kesildi - Son Dakika

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