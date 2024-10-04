Sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson hayatını kaybetti.
Sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson, Ankara'da kanser tedavisi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Mazhar Alanson'un, kızının cenazesini almak için yarın İstanbul'dan Ankara'ya geleceği ve cenazenin pazar günü İstanbul'da defnedileceği öğrenildi.
74 yaşındaki usta sanatçı, başrolünü Güven Kıraç'la paylaştığı "Kirpi" isimli filmde metin yazarlığı yapan kızıyla birlikte kamera karşısına geçmişti. - ANKARA
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