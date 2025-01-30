Mardin'in Mazıdağı ilçesinde günlük 300 kişiye yemek yardımı yapan AŞ evinin açılışı törenle gerçekleştirildi.
Mazıdağı Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının AŞ evinin açılışı törenle yapıldı. Açılış törenine Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Denli ve kurum amirleri katıldı.
Açılışın töreninin ardından incelemelerde bulunan Kaymakam Kundakçı, personellerden bilgi aldı. - MARDİN
Son Dakika › Yerel › Mazıdağı'nda AŞ Evi Açıldı - Son Dakika
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