Mecit Uzun\'un Sevimli Kuzu Arkadaşı Tertip

Samsun'un Kavak ilçesinde adliyede görev yapan Mecit Uzun'un sahiplendiği kuzu, görenlerin ilgisini çekiyor. "Tertip" ismini verdiği kuzunun hikayesini anlatan Uzun, kuzunun annesi tarafından terk edildiğini ve ona kendisinin sahip çıktığını söyledi.

Küçük kuzuyu büyük bir sevgiyle büyüttüğünü ifade eden Mecit Uzun, "Bu kuzuyu annesi terk etmişti. Ben sahiplendim, büyüttüm. Şimdi beni annesi olarak biliyor. Ben nereye gidersem peşimden geliyor, beni hiç bırakmıyor" dedi.

Adliye çevresinde herkesin sevgisini kazanan Tertip, Mecit Uzun'un günlük işlerinde de adeta yardımcısı oldu. Bahçe ve çevre temizliği sırasında sürekli yanında olan kuzu için Uzun, "Temizlik yaparken bana da yardım ediyor. Dairenin bahçesini temizliyoruz, daireyi temizliyoruz. Beni hiç yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

Sevimli tavırlarıyla dikkat çeken Tertip, Kavak Adliyesi'nde çalışanların da neşe kaynağı haline geldi. - SAMSUN