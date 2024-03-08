Medicana International İzmir Hastanesi, farklı mesleklerden simge haline gelen kadınlarla bir atölye çalışması düzenledi

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Medicana International İzmir Hastanesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, farklı mesleklerden alanlarında simge haline gelen kadınların katıldığı bir atölye çalışmasına imza attı.

İzmir'de yaşayan; iş, sanat, spor ve basın dünyasında simge olmuş kadınlar, Medicana International İzmir Hastanesinin kadın hekimleriyle birlikte gerçekleştirilen atölye çalışmasında bir araya geldi. Medicana'da gerçekleşen atölye, gazeteci Banu Şen'in moderatörlüğünde, seramik sanatçısı Cristiane Prandini Sakıpağa yönetiminde düzenlendi. Atölye çalışmasına; ünlü sanatçı Pınar Aylin, rüzgar sörfçüsü Çağla Kubat, köşe yazarı ve yaşam koçu Sezin Sivri, Avukat Berna Ayaz Akbaba, Çeşme Germiyan Köyünün ünlü ressamı Nuran Erden, master yüzücü ve influencer Beliz Şen, turizmci Gökçe Kesikçiler Buğday ve Medicana International İzmir Hastanesi kadın hekimleri katıldı. Atölyede yer alan kadınlar, seramik kadın heykelleri yaparak, "elimizin hamuruyla her işi başarıyoruz" mesajı verdi.

Medicana International İzmir Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Serap Köybaşı Şanal, yaptığı konuşmada, "Bizler, farklı mesleklere mensup kadınlar olarak, 'elinin hamuruyla erkek işine karışma' sözüne inat, elimizin hamuruyla her işi başardığımızı anlatmak için bugün hep birlikte kadın heykelleri yapıyoruz. Bir kadın ve bir cerrah olarak, erkekle kadının bir arada hayatı paylaşarak, eşitlik içinde devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Günümüz kutlu olsun" dedi.

Medicana International İzmir Hastanesinde çalışanların yüzde 78'inin kadın olduğunu belirten Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal de, "Tüm çalışma arkadaşlarıma hastanemizde verdiği emekler için teşekkür ederim. Sizler hepiniz birer ilham kaynağısınız, eşitlik içinde kutlanacak nice 8 Mart'lar diliyorum" dedi. - İZMİR