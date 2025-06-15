Medicana Samsun Hastanesi Türk Sanat Müziği Korosu\'ndan Yaza Merhaba Konseri

Medicana Samsun Hastanesi Türk Sanat Müziği Korosu Yaza Merhaba Konseri düzenledi.

Medicana Samsun Hastanesi Türk Sanat Müziği Korosu Yaza Merhaba Konserini Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezinde düzenledi. Salonun dolup taştığı konser büyük ilgi gördü. Sağlıkçılardan oluşan koro unutulmaz bir akşam yaşattı. Hastane Genel Müdürü Güner Armutlu'nun da solist olarak sahne aldığı gecede sağlıkçılar sergiledikleri performansları ile büyük alkış topladılar. - SAMSUN