Medrese Davutpaşa, Tarihi Mirası ile Modern Akademiyi Buluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Medrese Davutpaşa, Tarihi Mirası ile Modern Akademiyi Buluşturuyor

Medrese Davutpaşa, Tarihi Mirası ile Modern Akademiyi Buluşturuyor

Fatih Belediyesi tarafından restore edilen Medrese Davutpaşa, akademik ve kültürel hayata önemli katkılar sunarak lisansüstü öğrenciler ve akademisyenler için ilham verici bir ortam sağlıyor. Tarih ile modernite arasında köprü kuran bu yapı, etkinlikler ve bireysel çalışma alanları ile bilim dünyasına hizmet ediyor.

17.12.2024 12:49  Güncelleme: 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Belediyesi, tarihi yapıları yeniden işlevsel hale getirerek akademik ve kültürel hayata katkı sağlamaya devam ediyor. Bu vizyonun bir parçası olarak restore edilen Medrese Davutpaşa, hem tarihi dokusu hem de modern akademik imkanlarıyla lisansüstü öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılar için ilham verici bir çalışma ve buluşma ortamı sunuyor.

"Tarih ve gelecek burada buluşuyor"

Medrese Davutpaşa'nın akademik hayata kazandırılmasının önemine vurgu yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Fatih, yalnızca tarihi mirasın başkenti değil, aynı zamanda bilim, sanat ve kültürün merkezlerinden biridir. Medrese Davutpaşa'yı, köklü tarihine uygun şekilde restore ederek, modern akademik dünyanın ihtiyaçlarına yanıt veren bir merkeze dönüştürdük. Burada genç akademisyenlerimizin ve araştırmacılarımızın özgürce çalışabileceği, bilgi üretebileceği ve paylaşabileceği bir ortam oluşturduk. Tarih ve gelecek, Medrese Davutpaşa'da buluşuyor. Bu yapı, geçmişin izlerini geleceğe taşıyan önemli bir akademik merkez olarak hizmet vermeye devam edecek."

Tarihi yapının akademik merkeze dönüşümü

Fatih'in köklü tarihi mirasının önemli bir parçası olan Medrese Davutpaşa, aslına uygun şekilde restore edilerek, modern akademik ihtiyaçlara yanıt veren bir merkeze dönüştürüldü. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra akademisyenlerin de yararlanabileceği bireysel çalışma alanları, bilgisayar ve internet erişimi, tez desteği ve ücretsiz fotokopi hizmeti gibi birçok imkan sunan yapı, sessiz ve verimli bir ortam sağlıyor.

Gün boyu sunulan özel ikramlar ve üç kişilik özel çalışma odaları gibi imkanlar da öğrenci ve akademisyenlerin konforlu bir şekilde çalışmalarını sürdürmelerine yardımcı oluyor. Bu sayede Medrese, akademik dünyanın taleplerine yanıt veren bir merkez olmanın ötesine geçerek, tarih ile modernite arasında köprü kuruyor.

Bilgi ve deneyim paylaşımı için akademik etkinlikler

Medrese Davutpaşa, yalnızca bireysel çalışma alanlarıyla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda akademik etkinlikler, atölyeler ve söyleşilere de ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlikler, farklı disiplinlerden araştırmacıların bir araya gelip bilgi paylaşımında bulunmalarını teşvik ediyor. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen bu programlar, teorik bilginin pratiğe dönüştüğü bir platform sunuyor.

Tarihi mirası yaşatan modern bir akademik mekan

Fatih Belediyesi'nin titizlikle hayata geçirdiği bu proje, sadece akademik çalışmalara değil, aynı zamanda tarihi mirasın korunmasına da önemli katkılar sunuyor. Medrese Davutpaşa'nın mimari dokusunu koruyarak modernize edilen bu yapı, geçmişin izlerini yaşatırken günümüz akademik dünyasına hizmet ediyor.

Geleceğe yönelik hedefler

Medrese Davutpaşa, yerel ve uluslararası akademisyenlerin ilgisini çekecek etkinlikler ve konferanslarla adından söz ettirmeyi hedefliyor. Bireysel çalışmaların yanı sıra toplu etkinliklere de imkan sağlayan bu mekan, yeni fikirlerin filizlenmesine ve akademik bilgi üretiminin daha geniş kitlelere ulaşmasına öncülük ediyor.

Fatih Belediyesi'nin akademik dünyaya katkısı

Medrese Davutpaşa'nın yenilenmesi, Fatih Belediyesi'nin akademik ve kültürel hayata verdiği önemi bir kez daha gösteriyor. Tarihi ve modern unsurları bir araya getiren bu proje, lisansüstü öğrenciler ve akademisyenler için ideal bir çalışma ortamı sunarken, Fatih'in akademik cazibesini de artırıyor. Tarihi mirasın korunması ve modern akademik hayata entegrasyonu konusunda önemli bir örnek teşkil eden Medrese Davutpaşa, gelecekte düzenlenecek uluslararası etkinliklerle yalnızca Fatih'in değil, Türkiye'nin akademik dünyasındaki yerini güçlendirecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fatih Belediyesi, Kültür Sanat, Davutpaşa, Belediye, Kültür, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Medrese Davutpaşa, Tarihi Mirası ile Modern Akademiyi Buluşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:35 Rusya, Taliban’ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor Rusya, Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor
20:12 Galatasaray-Trabzonspor maçın seyrini değiştiren penaltının VAR kayıtları açıklandı Galatasaray-Trabzonspor maçın seyrini değiştiren penaltının VAR kayıtları açıklandı
20:10 ABD’de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış ABD'de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış
19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
05:46 Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da kameralara yakalandı Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:47 Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 20:59:50. #1.13#
SON DAKİKA: Medrese Davutpaşa, Tarihi Mirası ile Modern Akademiyi Buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.