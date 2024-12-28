Mehmet Akif Ersoy Bayburt\'ta Anıldı

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İstiklal Marşının yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88'inci yıl dönümünde Bayburt'ta anıldı. Anma programında söyleşi düzenlenerek, öğrencilere Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.

15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulunda, İstiklal Marşının yazarı ve milli şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88'inci yıl dönümünde düzenlenen özel bir programla yad edildi. Program kapsamında Doç. Dr. Ferdi Güzel'in katılımıyla 'Mehmet Akif Ersoy'un Hayatı ve Eserleri' konulu bir söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide, Mehmet Akif Ersoy'un milli mücadele dönemindeki katkıları, eserlerinde vurguladığı milli ve manevi değerler ele alındı. Şairin örnek hayatı ve topluma ışık tutan eserleri, katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle dinlendi. Güzel, konuşmasında Ersoy'un düşünce dünyasının gençler için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Anma programı, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla son buldu. - BAYBURT