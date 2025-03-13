Mehmet Akif Ersoy\'un Bayrak Aşkı Anlatıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Kültür Takvimi çerçevesinde vatan ve İslam şairi Mehmet Akif Ersoy'un bayrak aşkı ve inancı anlatıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür etkinlikleri çerçevesinde öğrencileri birbirinden değerli konuklar ile bir araya getirmeye devam ediyor. Bu çerçevesinde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi SUBÜ öğretim görevlisi Alper Cantimer, Hendek Atike Hanım Anadolu Lisesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi. "Bir Hilal Uğruna" isimli söyleşide konuşan Cantimer, İslam ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un bayrak, millet sevgisini ve mukaddesat aşkını anlatırken O'nun hayatında bugünün gençlerine örnek olacak noktalara dikkat çekti. Cantimer, "Mehmet Akif Ersoy, yalnızca bir şair değil, milletinin ruhunu ve mücadelesini mısralara döken büyük bir vatan evladıydı. İstiklal Marşı ile milletin bağımsızlık ruhunu ölümsüzleştirdi. Eserlerinde süslü söylemler yerine toplumun gerçeklerini yansıttı, halkın dertleriyle hemhal oldu. Onun kalemi, vatan sevgisi ve inancın en güçlü ifadesiydi. Milli Mücadele döneminde Anadolu'yu dolaşarak halkı birlik ve direnişe çağırdı. "Ordu'nun Duası" adlı marşıyla askerlerin moralini yükseltti. Çanakkale Şehitleri Destanı'nda kahramanlarımızı ölümsüzleştirdi. O, sadece bir şair değil, aynı zamanda milletinin sesi ve vicdanıydı" dedi. - SAKARYA