Mehmet Bahçevan güven tazeledi - Son Dakika

Çeşme Rumeli Mübadilleri Derneği Genel Kurul toplantısında Mehmet Bahçevan yeniden seçilerek güven tazeledi.

Çeşme Rumeli Mübadilleri Derneği Genel Kurul Toplantısı, dün Çakabey Kültür Merkezinde yapıldı. Genel kurul toplantısına, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve Ege Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Kocaman da katıldı. Toplantıda, Mehmet Bahçevan yeniden dernek başkanı seçilmesi üzerine yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bundan önceki genel kurulumuzda seçilmemizden çok kısa bir sonra tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs pandemisiyle büyük bir mücadeleye girdik. Yasaklar ve hastalığın etkilerinden dolayı elimiz kolumuz bağlandı. Bir de bunun yanında birçoğunuzun bildiği canım evladımı, kızım Ada'yı kaybetmenin derin acısını yaşadım. İnşallah bundan sonraki dönemimizde, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında, yönetim kurulumuz ile birlikte projelerimizi ve planlarımızı gerçekleştirmek bizlere nasip olur. Dernek üyelerimizden ricam, derneğimizi sahiplenelim. Birlik olmaya ihtiyacımız olan bu dönemde bütünleşip, tek bir yürek olalım" dedi.

Genel kurul toplantısında yapılan seçimde, yönetim kurulu asil üyeliklerine Mehmet Bahçevan, Zarife Büyüksomalı, Aydın Cengiz, Hüseyin Uğurlu, Yiğit Öncü Saatlı, Ali Hüsamoğlu, Banu Ayhan, Begüm Karakurt ve Ozan Gören seçilirken, yedek üyeliklere ise Önder Nas, Ahmet Karaaslan, Bilal Gören, Erdem Bahçevan, Cüneyt Gültekin, Atilla Gökhan Uz, Oktay Karadede, Sefer Ergen ve Yurdagül Özdil seçildi. Denetleme kurulu asil üyeliklerine de Ahmet Akgül, Mustafa Kahraman ve Meftun Özcan seçilirken, yedek üyeliklere Ahmet Sönmez, Suat Saatlı ve Mustafa Özen seçildi. - İZMİR