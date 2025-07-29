Mehmet Çelebi, TTSO Görevlerinden İstifa Etti

İş adamı Mehmet Çelebi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (TTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Meclis Üyeliği ve 19. Meslek Komitesi'ndeki tüm görevlerimden istifa ettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili Mehmet Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada "Gördüğüm lüzum üzerine, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Meclis Üyeliği ve 19. Meslek Komitesi'ndeki tüm görevlerimden istifa ediyorum. Başta sayın Meclis Başkanım, Yönetim Kurulu Başkanım ve Yönetim Kurulu' nda görev yapan değerli arkadaşlarım olmak üzere, birlikte görev yaptığım tüm Meclis üyesi arkadaşlarıma, tüm oda personelimize bugüne kadar ki iş birliği ve çalışmalar için teşekkür eder, saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı. - TRABZON