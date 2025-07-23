Mehmet İnan\'ın Hayrı: Karpuz Dağıtımı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir yıl önce vefat eden Mehmet İnan'ın çocukları, babalarının ölüm yıl dönümünde hayır olarak bir kamyon karpuzu vatandaşlara ücretsiz dağıtırken, vatandaşlar hayra yoğun ilgi gösterdi.

Mesudiye Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen dağıtımda merhum Mehmet İnan'ın çocuklarının babalarının hayrına ücretsiz dağıttığı bir kamyon karpuz vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kısa sürede tükenen ve yaz sıcaklarında vatandaşların yüzünü güldüren karpuz hayrı vatandaşlardan takdir topladı.

Hem çiftçiye destek olmayı hem de vatandaşlara yardım etmeyi amaçladıklarını belirten merhum Mehmet İnan'ın oğlu Murat İnan, "Babamızın ölüm yıl dönümü olduğu için bugün bu hayrı yapmak istedik. Bir kamyon karpuz getirip hayır olarak vatandaşlarımıza dağıttık. Kısa sürede karpuzlar tükendi. Aynı zamanda lokma hayrı da yapıyoruz. Hem çiftçiye bir faydamız olsun hem de vatandaşlarımıza yardım olsun diye böyle bir hayır yapmak istedik" dedi.

Daha önce böyle bir hayır yapılırken görmediğini belirten vatandaşlardan Ramazan Tunç ise hayrı anlamlı bulduğunu belirterek, "Daha önce böyle bir şey görmemiştim, yaz sıcaklarında iyi geldi. Çok iyi düşünmüşler. Allah kabul etsin, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN