Mehmet Kaya'dan Toprak Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Mehmet Kaya'dan Toprak Bayramı Mesajı

Mehmet Kaya\'dan Toprak Bayramı Mesajı
12.06.2026 15:26
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Müteahhit Mehmet Kaya, Toprak Bayramı'nda toprağın önemine vurgu yaptı ve çiftçileri kutladı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde faaliyet gösteren iş adamı müteahhit Mehmet Kaya, 'Toprak Bayramı Haftası' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Arabanlı iş adamı müteahhit Mehmet Kaya, mesajında, "Toprağın teknolojik usullerle yapay olarak üretilmesi mümkün olmadığı gibi kaybedilmesi durumunda yerine ikame edilecek başka bir kaynağın da olmadığı, toprağın yaşayan bir canlı varlık ve hayat kaynağı olduğu bilinen bir gerçek. Tüm canlıların ve yaşamın kaynağı olan topraklarımızı yok etmeden ve de kirletmeden gelecek nesillere bırakmak hepimizin görevidir. Toprak binlerce, hatta milyonlarca yılda ancak oluşmaktadır. ülkemizdeki tarım alanlarının yüzde 70'inde şiddetli erozyondan dolayı toprak kaybı görülüyor. Kültürümüzdeki toprak ana yakıştırmasıyla, öldükten sonra toprağa verilmek ya da toprak olmak kavramlarıyla zaten toprağa bir kutsallık atfetmişiz. Topraktan gelip, toprağa gidecek olmaksa inancımızla özdeşleşmiş bir insan- toprak birlikteliğidir. Tüm bunlarla beraber dünya nüfusunun açlıkla karşı karşıya geldiği günümüzde bir doğal kaynak olan toprak kaybı gıda krizine sebep olacağı bilinen bir gerçektir. Halen dünyamızda 840 milyona yakın insan açlık sorunu yaşamaktadır. Bizleri doyuran, doğaya ve canlılara ev sahipliği yapan, kucak açan toprağa saygı her toplumun sosyolojik, kültürel ve politik açıdan temel önceliklerinden biri olmalıdır. Gıdamızın üretildiği toprağımıza daha fazla sahip çıkmak ve korumak dileğim ile Araban Ovası'nda toprak sahibi olan üretici çiftçilerimizin 11-17 Haziran Toprak Bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mehmet Kaya'dan Toprak Bayramı Mesajı - Son Dakika

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