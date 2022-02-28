Mehmet Kazanç başkan seçildi - Son Dakika
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Mehmet Kazanç başkan seçildi

28.02.2022 10:02
Mehmet Kazanç başkan seçildi

Erzurum esnaf sanatkarlar odasına bağlı olan terziler esnaf odası genel kurul seçimi yapıldı.

Erzurum esnaf sanatkarlar odasına bağlı olan terziler esnaf odası genel kurul seçimi yapıldı.

Erzurum esnaf ve sanatkarlar konferans salonunda yapılan seçimde Divan Başkanlığını Erzurum Demirciler Odası Başkanı Zekayi Kaplan yaptı. Toplam 290 üyesi bulunan Terziler Odası seçimine katılım beklenenin üstünde oldu. Tek liste halinde yapılan seçimde 199 oy alan Mehmet Kazanç, Terziler Odasının yeni başkanı seçildi.

Seçim sonunda bir teşekkür konuşması yapan Kazanç, kendisine güvenerek göreve seçen oda üyelerine teşekkür etti. Kazanç, "Sizlerden aldığımız güçle sizlerin sağlamış olduğu birlik beraberlik halinde başkan seçildim bana güvenerek oy veren üyelerimize teşekkür ediyorum. Erzurum terziler odası başkanlığı olarak her zaman korsan terzilerle mücadelemiz devam edecektir" dedi. - ERZURUM

Mehmet Kazanç başkan seçildi

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Esnaf ve Sanatkarlar, Erzurum, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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