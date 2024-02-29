Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı için seçim çalışmalarına başladı

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CHP'den yeniden Beylikdüzü Belediye Başkan adayı olan Mehmet Murat Çalık, seçim çalışmalarına Adnan Kahveci Mahallesi'nden başladı.

Geçen seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun ardından Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilen Mehmet Murat Çalık, ikinci dönem için çalışmalarına başlayarak parti örgütü ile birlikte hane ziyaretlerinde bulundu. Türkiye'nin en kalabalık mahallesi olarak bilinen Adnan Kahveci Mahallesi'nden saha çalışmalarına başlayan Çalık'a, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Yankılıç, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş ve partililer de eşlik etti.

"REKOR BİR OYLA SEÇİLECEĞİZ"

Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partililere seslenen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, örgüt çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Güçlü bir örgüte sırtımı dayadım, benim içim çok rahat. Örgüt Beylikdüzü'nün her noktasında belediyemizin faaliyetlerini anlatıyor ben bunu görüyorum. Beylikdüzü'nü 10 yılda nasıl dönüştürdüğümüzü herkese anlatıyorlar. Bu seçimde İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte rekor bir oyla seçileceğiz. Ben buna inanıyorum. Pusulamız Beylikdüzü, tam yol ileri diyoruz" dedi. Çalık, Beylikdüzü ve İstanbul'u rekor bir oyla yeniden kazanacaklarını söyledi.

"ÇALIK, ÇITAYI DAHA DA YÜKSELTTİ"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın çalışmalarına değinen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "2019'da Mehmet Murat Çalık Başkanımız göreve geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'ndan sonra acaba 'Bu hizmetler nasıl devam edecek, bu kadar yüksekteki bir çıtayı basıl daha yukarıya taşıyacak' diye bütün İstanbul düşünürken yaptığı çalışmalarla görmüş olduk ki Beylikdüzü Belediyesi 2019'da aldığı çıtayı daha yukarıya taşıdı. Seçime 30 gün var, Çalık başkanımızın yaptığı hizmetleri parkların açılışını her gün yapsak seçime kadar yetiştiremeyiz, hepsini açamayız" diye konuştu.

SANDIĞA DAVET ETTİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçim güvenliğine vurgu yaparak Beylikdüzü halkını sandığa gitmeye davet etti. Seçim sandık çalışmalarını tamamladıklarını, seçim güvenliği ve sandık görevlisi eğitimlerine devam ettiklerini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Hepinizin bildiği gibi ne kadar iyi kampanya yaparsanız yapın, ne kadar güçlü çalışma yaparsanız yapın seçim, seçim günü kazanılır. İstanbul'da 33 bin 227 sandığımız var. İstanbul'un 39 ilçesinde sandık görevlilerimiz tam anlamıyla hazır durumda. Sandık güvenliği eğitimlerimiz başladı. Avukat örgütlenmesi eğitimlerimiz başladı. Okul, kat, bilişim sorumlusu eğitimlerimiz başladı. İstanbul'da 33 bin 227 sandığı yüz bin kişilik bir orduyla koruyacağız. Buradan İstanbullulara şunu ifade etmek istiyorum: Sandık güvenliği konusunda en ufak bir endişeniz olmasın. İstanbul'un 39 ilçesinde güçlü bir biçimde bizler sandıklara sahip çıkacağız. Bütün İstanbulluları buradan Beylikdüzü'nden oy kullanmaya davet ediyorum. Demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. 31 Mart'ta İstanbul'un 39 ilçesinde güçlü bir başarı elde edeceğiz. İstanbul'u yeniden kazanacağız. İstanbul'un 39 ilçesinde, yirmi beşle otuz arası ilçe kazanacağız. Meclis çoğunluğunu sağlayacağız. Bütün engellemeleri ortadan kaldıracağız ve tam yol ileriye diyeceğiz. Yolumuz açık olsun. Yolumuz aydınlık olsun."