Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediye Başkanlığı görevine başladı

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31 Mart Yerel Seçimlerinde 4'üncü kez Şahinbey Belediye Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Tahmazoğlu, düzenlenen törenle mazbatasını alarak resmen göreve başladı.

Cumhur İttifakı Şahinbey Belediye Başkan adayı Mehmet Tahmazoğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yüzde 55'lik oy oranı ile yeniden Şahinbey Belediyesi Başkanlığı görevine seçildi. Tahmazoğlu, seçimlerin ardından Gaziantep Adliyesi'nde düzenlenen törende Şahinbey İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nail Özdemir'den mazbatasını alarak 4. dönemine resmen başladı.

"Vatandaşlarımıza teşekkür ederim"

Mazbatasını aldıktan sonra vatandaşlara teşekkür eden Tahmazoğlu, "Cumhurbaşkanımızın tensipleri, milletimizin de teveccühü ve desteği ile 4. kez Şahinbey Belediye Başkanı seçilmiş bulunmaktayım. Aldığımız oy oranına baktığımızda halkımızın bize olan güveni, itimadı artarak devam ediyor. Şu an yüzde 55 oy alarak Gaziantep'te en yüksek, Türkiye'de de önemli bir oy oranına sahip oldum. Bu arkamızdaki halkın desteği ve gücü bizim çalışma azmimizi arttırıyor. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm teşkilatlarımıza Gaziantep için çok daha güzel hizmetler yapmaya hazırız ve kararlıyız" diye konuştu. - GAZİANTEP