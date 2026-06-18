Mehmet Tuncer Aydın Sanayi Odası Başkanlığı\'na Aday

Aydın Sanayi Odası'nda güz dönemi yapılması planlanan başkanlık yarışı için Mehmet Tuncer adaylığını açıkladı.

Seçimlerde beyaz liste ile yarışa katılacaklarını kaydeden Mehmet Tuncer "Sanayi sektörümüze ve sevdamız olan Aydın'a daha büyük hizmetler sunabilmek inancıyla, Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanlığı'na adaylığımı açıklıyorum. Bizim yönetim anlayışımızın temelinde tek bir odak noktası var. Gelecek ve Hizmet. Rotamız omuz omuza verip daha fazla üretmek, daha fazla yatırım çekmek ve Aydın'ı sanayide bir dünya markası yapmak. Bu vizyonla, Aydın'ı yeni nesil sanayi ile tanıştıracak hedeflerimiz var" dedi.

Açıklamasında, hedeflerinden ve projelerinden de söz eden Tuncer, Aydın Sanayi Odası'na yakışır bir hizmet binası kazandıracağını, sanayi ile eğitimi aynı masada buluşturacağını, melek yüksek okulları ile sanayi kuruluşları arasında kalıcı koordinasyon sağlayacağını, uygulama alanları oluşturacağını, istihdam odaklı projeler geliştireceklerini ve OSB'ler ile eğitim kurumlarını aynı hedef doğrultusunda buluşturacaklarını kaydetti.

Aydın Sanayi Odası Başkan adayı Mehmet Tuncer açıklamasının devamında "Çağın bir gerekliliği olan 'Yeşil OSB' vizyonuna uygun, karbon ayak izini düşüren, kendi enerjisini üreten modern sanayi alanlarıyla Aydınlı üreticimizin küresel rekabette elini güçlendireceğiz. Bugün bu vesileyle Nazilli'deki sanayicilerimize seslenmek istiyorum. Burada sizlerin huzurunda Nazillili sanayicilerimizin çok uzun zamandır talep ettikleri ve kendi istedikleri yerde Nazilli Yeni Organize Sanayi Bölgesi açılması için üzerimize düşen ne varsa sonuna kadar yapacağımızın sözünü vermek istiyorum. Bunun yanında Aydın'ın ihracat rakamlarını katlayacak, şehrimizi salt bir üretim merkezi olmaktan çıkarıp uluslararası ticaretin kilit üslerinden biri haline getirecek olan 'Serbest Bölge' projesi, yönetimimizin en stratejik ve acil hedeflerinden biridir. Yıllardır konuşulan ancak somut adımları geciken bu vizyonu lafta bırakmayacak, devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla en üst düzeyde istişare ederek hayata geçireceğiz" dedi.

Aydın sanayisi için beyaz bir sayfa açmak için yola çıktıklarını kaydeden Tuncer, açıklamasının sonunda ekip arkadaşlarını da tanıttı. - AYDIN