Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle telef olan maymunların sayısı 157'ye yükseldi

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Kuzey Amerika ülkesi Meksika'nın Chiapas ve Tabasco eyaletlerinde aşırı sıcaklar nedeniyle telef olan maymunların sayısı 157'ye yükseldi.

Dünya en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliği şiddetli yağışları ve kavurucu sıcaklıkları beraberinde getiriyor. Mevsim normallerini aşan sıcaklıklardan hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Meksika'da etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar nedeniyle telef olan maymunların sayısı giderek artıyor. Meksika Çevre Departmanından yapılan açıklamada, Chiapas ve Tabasco eyaletlerinde telef olan uluyan maymunların (Yucatan) sayısının 157'ye yükseldiği belirtildi. 13 maymunun ise tedavi altında olduğu, 7 maymunun tedavi edilip yaşam alanlarına geri bırakıldığı aktarıldı.

Bu yıl neredeyse ülkenin tamamında ortalamanın altında yağış miktarı görüldü. - MEXİCO CİTY