Meksika'da yanlış deprem alarmı halkı sokağa düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da yanlış deprem alarmı halkı sokağa düşürdü

08.05.2023 22:49
Meksika'da yanlış deprem alarmı halkı sokağa düşürdü

Meksika'nın başkenti Mexico City'de birçok noktada yanlışlıkla çalan deprem alarmları sebebiyle binlerce Meksikalı paniğe kapılarak sokağa döküldü. Yetkililer vatandaşlardan özür dilerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de öğle saatlerinde 851 noktada deprem alarmı çaldı. Vatandaşlarda paniğe neden olan alarmlar sonrası çok sayıda bina tahliye edilirken, binlerce kişiyi sokağa döken alarmların asılsız olduğu ortaya çıktı.

HERHANGİ BİR DEPREM MEYDANA GELMEDİ

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi (SSN) tarafından yapılan açıklamada, başkent ve çevresinde herhangi bir depremin meydana gelmediği belirtildi.

YETKİLİLER ÖZÜR DİLEDİ

Mexico City güvenlik yetkilileri ise, bakım çalışmaları sırasında oluşan bir hata sonucu şehrin 851 noktasındaki deprem alarmlarının yanlışlıkla çaldığını açıkladı. Yetkililer vatandaşlardan özür dileyerek, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Mexico City, Sonora, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Meksika'da yanlış deprem alarmı halkı sokağa düşürdü - Son Dakika


Son Dakika
22:51 Galatasaray'ın kutlamasında skandal tezahürat! Fenerbahçeliler ayağa kalktı
22:38 Son Dakika: Galatasaray, Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup etti
22:37 Türk Yıldızları, SoloTürk ve Kızılelma birlikte uçtu, bakanlık 360 derece görüntülerini yayınladı
22:37 Galatasaray, Başakşehir'in paylaşımını alıntılayıp ezeli rakiplerine mesaj yolladı
22:33 Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bakanlık dağılımı nasıl olacak? Akşener canlı yayında anlattı
22:32 Meksika'da yanlış deprem alarmı halkı sokağa düşürdü
22:26 Meksika'da yanlış deprem alarmı halkı sokağa döktü
22:24 Galatasaray, Başakşehir'in paylaşımını alıntılayıp ezeli rakiplerine mesaj yolladı
22:10 Türk Yıldızları, SoloTürk ve Kızılelma birlikte uçtu, bakanlık 360 derece görüntülerini paylaştı
22:02 Son Dakika: Galatasaray, Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2023 23:03:57. #1.12#
SON DAKİKA: Meksika'da yanlış deprem alarmı halkı sokağa düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement