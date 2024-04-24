Melek Mosso, 23 Nisan'da Bolu'da konser verdi - Son Dakika
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Melek Mosso, 23 Nisan'da Bolu'da konser verdi

Melek Mosso, 23 Nisan\'da Bolu\'da konser verdi

Ünlü Sanatçı Melek Mosso, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda binlerce Boluluya konser verdi. Mosso'nun konserinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan eşiyle birlikte evliliklerinin 25'inci yıl dönümünü kutladı.

24.04.2024 00:35  Güncelleme: 00:43
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Ünlü Sanatçı Melek Mosso, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda binlerce Boluluya konser verdi. Mosso'nun konserinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan eşiyle birlikte evliliklerinin 25'inci yıl dönümünü kutladı.

23 Nisan ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü Sanatçı Melek Moss Bolu'da sahne aldı. Sunucu Utku Cihan'ın eşliğinde Melek Mosso konserini bekleyen kalabalık 23 Nisan coşkusunu ünlü sanatçı çıkmadan yaşamaya başladı. Sahneye çıkan sevilen sanatçı Mosso'nun şarkılarına, alanı dolduran binlerce genç, hep bir ağızdan eşlik etti. Sevilen şarkılarıyla Bolululara bayram coşkusunu yaşatan ünlü şarkıcı, büyük ilgi gördü.

Mosso'nun konserinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan eşiyle birlikte evliliklerinin 25'inci yıl dönümünü kutladı. Melek Mosso'nun söylediği şarkı eşliğinde dans eden Özcan çifti dakikalarca alkışlandı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melek Mosso, 23 Nisan'da Bolu'da konser verdi - Son Dakika

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