Melek Okuşlu, Mobilya Ustası Olma Yolda - Son Dakika
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Yerel

Melek Okuşlu, Mobilya Ustası Olma Yolda

Melek Okuşlu, Mobilya Ustası Olma Yolda

Osmaniye'de Melek Okuşlu, babasının atölyesinde çırak olarak mesleğini öğreniyor.

08.11.2024 11:54
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Osmaniye'de mesleki eğitim öğrencisi Melek Okuşlu, çırak olarak eğitim aldığı babasının mobilya atölyesinde babasından ve annesinden mesleğini öğreniyor hem de eğitimini tamamlamaya çalışıyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Melek Okuşlu, küçük yaşlardan itibaren babasına ait mobilya atölyesine ilgi duymaya başladı ve baba mesleği olan mobilyacılığa merak sardı. Lise eğitiminde Düziçi Mesleki Eğitim Merkezi'nde mobilya bölümünü seçen Melek Okuşlu, çırak olarak girdiği atölyede hem eğitimini tamamlamayı hem de iyi bir mobilya ustası olmak için eğitim alıyor. Atölyede anne ve babasıyla birlikte çalışan Okuşlu'un "Hedefim babamdan mesleği öğrenip atölyeyi büyütmek istiyorum "dedi. Melek Okuşlu, başarısı ve azmiyle takdir toplarken sanayide de 'Melek usta' olarak biliniyor.

"İleride daha çok çalışıp atölyemizi büyütmek istiyorum"

Bu mesleği seçmesindeki büyük payın annesi olduğunu söyleyen Melek Okuşlu, "Bu işe küçüklüğümden beri ilgimi çektiği için yapmak istedim. Yaşım şimdi tuttuğu için annem ve babam bana bu konuda çok iyi örnek oluyordu. Mesleki eğitime geçiş yaptı. Bu işleri ileride ben devralmak istiyorum. Şimdi daha yeni yeni altyapım oluştu. İleride daha çok çalışıp atölyemizi büyütmek istiyorum. Devletimizin de verdiği katkı sayesinde ve ekstradan aldığım 6 bin Türk Lirası sayesinde geleceğimin temelini çok güzel atıyorum birikim yapıyorum. Bunun içinde devletimize çok teşekkür ediyorum. Benim bu mesleğe yönelmemde annem etkili oldu çünkü 21 yıldır annemle babam beraber çalışıyor. Annem yapıyorsa ben neden yapamamayım deyip mesleğe atıldım bu işi kadını erkeği yoktur" dedi.

Kızlarının seçmiş olduğu meslekte her daim yanında olduklarını söyleyen anne Selver Okuşlu, "Biz eşimle beraber 21 yıl oldu mobilya sektöründe beraber çalıştığımız için kızımız melekte bizden esinlenerek bu bölüme geçmeyi tercih etti. Bizde ona anne ve babası olarak tüm desteklerimizi sunarak bu meslekte büyümesini sağlayacağız" diye konuştu.

Melek'in küçüklüğünden bu yana bu mesleğe merakının olduğunu söyleyen ustası Osman Akkaş, "Melek sürekli okuldan geldiği zaman atölyeye uğruyor bizleri izliyordu daha sonra mesleki eğitime geçmeyi düşündüğünü söyledi. Bizde bunu destekledik şuan bu işte baya başarılı başka çıraklarımızda var ama içlerinden en iyisinin Melek olduğunu söyleyebilirim. Biz bu kadar beklemiyorduk beklediğimizden daha iyi çıktı" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melek Okuşlu, Mobilya Ustası Olma Yolda - Son Dakika

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