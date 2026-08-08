Melikcan Yenişen Anısına Voleybol Turnuvası - Son Dakika
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Melikcan Yenişen Anısına Voleybol Turnuvası

Melikcan Yenişen Anısına Voleybol Turnuvası
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Kocaeli'de dalgıç Melikcan Yenişen anısına düzenlenen voleybol turnuvasında 12 takım mücadele etti.

Kocaeli'de Sapanca Gölü'nde gerçekleştirilen temizlik çalışması sırasında hayatını kaybeden dalgıç Melikcan Yenişen anısına voleybol turnuvası düzenlendi. 12 takımın mücadele ettiği turnuvada gençler hem kıyasıya mücadele etti hem de Yenişen'in anısını yaşattı.

Kocaeli'de gençleri bir araya getirmek ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen voleybol turnuvasının ikincisi gerçekleştirildi. Uzuntarla Adige Kültür Derneği Gençlik Komitesi tarafından düzenlenen ve 12 takımın mücadele ettiği turnuva, 8 Ağustos 2025'te Sapanca Gölü'nde gerçekleştirilen temizlik çalışması sırasında hayatını kaybeden 31 yaşındaki dalgıç Melikcan Yenişen'in anısına düzenlendi. Geçen yıl ilki gerçekleştirilen organizasyonun geleneksel hale getirilmesi hedeflenirken, turnuvada gençler hem kıyasıya mücadele etti hem de Melikcan Yenişen'in anısını yaşattı.

"Amacımız gençleri bir araya getirmek ve Melikcan'ın anısını yaşatmak"

Adige Kültür Derneği Gençlik Komitesi Başkanı Orçun Aksoy, bu yıl ikincisi düzenlenen voleybol turnuvasının geleneksel hale geldiğini söyledi. Turnuvaya 12 takımın katıldığını belirten Aksoy, ilk eleme turunun gerçekleştirildiğini ifade etti. Turnuvanın amacının yakın çevredeki ve köydeki gençleri bir araya getirerek sosyal bir etkinlik düzenlemek olduğunu belirten Aksoy, organizasyonun gelecek yıllarda da devam etmesini temenni ettiklerini söyledi. Aksoy, hayatını kaybeden Melikcan'ın anısını yaşatmak amacıyla turnuvayı gerçekleştirdiklerini belirtti. Aksoy, gelecek yıl turnuvayı daha yoğun katılımla ve panayır havasında düzenleyerek organizasyonu büyütmek istediklerini kaydetti.

"Turnuvaya 12 takım katıldı"

Uzuntarla Adige Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Yenişen, bu yıl ikincisi düzenlenen voleybol turnuvasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Turnuvanın, geçen yıl hayatını kaybeden oğlunun anısına düzenlendiğini belirten Yenişen, organizasyonu gerçekleştiren Uzuntarla Adige Kültür Derneği Gençlik Komisyonu'na teşekkür etti. Turnuvaya 12 takımın katıldığını ifade eden Yenişen, geçen yıl da düzenlenen etkinliğin devam ettirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Organizasyona katılan takımlara ve seyircilere teşekkür eden Yenişen, tüm takımlara başarılar diledi.

Kaynak: İHA

Sapanca Gölü, Kocaeli, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikcan Yenişen Anısına Voleybol Turnuvası - Son Dakika

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