Melikgazi Belediye Başkanı, Bayramda Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 'Melikgazi'de Bayramlaşma' programı kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

Gesi, Vekse, Gürpınar, Ağırnas, Küçük Bürüngüz, Subaşı Mahalle sakinleriyle bayramın ilk saatlerinden itibaren bir araya gelerek Ramazan Bayramı'nın sevincini paylaşan Başkan Palancıoğlu, 7'den 70'e herkesin bayramını kutlayarak şunları söyledi;

"Ramazan Bayramı tüm güzellikleriyle geldi ve hemşehrilerimizle bizleri aynı çatı altında topladı. Melikgazi'de bayram sevincini vatandaşlarımızla paylaşarak çoğalttık. Cami-i Kebir'de kıldığımız bayram namazının ardından Gesi, Vekse, Gürpınar, Ağırnas, Küçük Bürüngüz, Subaşı Mahallerimizi ziyaret ederek hemşehrilerimizle bayramlaştık. Ramazan Bayramı'nın manevi iklimini hep birlikte yaşadık. Melikgazi'de 7'den 70'e bir bütünüz. Bu mübarek zamanlar birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, kalplerimizin birleştiği özel anlar. Her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya geliyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Ramazan Bayramı'nın başta Gazze olmak üzere zulüm gören İslam coğrafyalarına barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Tüm İslam aleminin bayramını en kalbi duygularımla kutluyor; sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyorum." - KAYSERİ