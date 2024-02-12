Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu İlçe Teşkilatı ve Mahalle Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; ilçe teşkilatı, mahalle başkanları ve aileleri ile bir araya geldi.
Melikgazi'de geçen 5 yılın değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak 5 yılda hayata geçirilen rekor hizmetler hakkında bilgi verdi. Kayseri'nin en gözde ilçesi Melikgazi'ye hizmet etmenin öneminden bahseden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "En kalabalık ilçeyiz. Melikgazi İlçesinin nüfusu 585 bini geçti. Gece gündüz çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Kayseri'de Melikgazi'nin dev hizmetlerini duyuracağımız bir gazete hazırladık. Bizim Melikgazi'ye yaptığımız hizmetler listelemekle bitmez. Vatandaşa yaptığımız hizmetleri Gazete Melikgazi ile gümbür gümbür tanıtacağız. Melikgazi'de 5 yıl diyoruz ama bu 5 yılın 2 yılı covid salgını, 6 ayı da asrın felaketi olan deprem ile geçti. 2 buçuk yılı olağan dışı olaylarla geçen hizmet süresi boyunca biz dev hizmetler yapmaya devam ettik elhamdülillah. 21 okul, 15 kütüphane, 70 kentsel dönüşüm bloğu, 15 sosyal tesis, 15 aile sağlığı merkezi ve 112 acil, 270 park, camiler ve Kuran kursları, restorasyonlar gibi dev projelerle Melikgazi'ye imzamızı attık. Biz Melikgazi Belediyesi olarak Kayseri yakışan en güzel hizmetlerle vatandaşımızın hizmetindeydik. Rabbim sağlık sıhhat versin biz de hizmet etmeye devam edelim inşallah" dedi.
AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ise; "Mahalle teşkilatlarımız, mahalle başkanlarımız bizim kılcal damarlarımız, gözümüz kulağımız. Emeklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Mustafa Palancıoğlu başkanım şehirciliğin doktoru. Allah yolunu bahtını açık etsin. Palancıoğlu başkanımın yaptığı hizmetler sayesinde alnımız ak, yüzümüz pak. Melikgazi'mizin her mahallesinde, her semtinde dokunuşlarıyla izi olan Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu başkanım ve değerli ailesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
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