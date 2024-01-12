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Melikgazi Belediye Başkanı Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Melikgazi Belediye Başkanı Esnafı Ziyaret Etti

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hürriyet Mahallesi'nde hizmet veren esnafı ve Hürriyet Pazaryeri'ni ziyaret ederek esnafa kolaylık diledi. Başkan Palancıoğlu, esnaf dostu bir belediye olduklarını belirterek, esnafın önemini vurguladı ve esnafın gelişmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Esnafı Ziyaret Etti
12.01.2024 - 16:56,
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hürriyet Mahallesi'nde hizmet veren esnafı ve Hürriyet Pazaryeri'ni ziyaret ederek esnafa kolaylık diledi.

Esnaf dostu bir belediye olduklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu; "Kayseri Milletvekilimiz Şaban Çopuroğlu, Melikgazi İlçe Başkanımız Tayyar Şahin ve yönetimi ile birlikte Hürriyet Mahallemizdeki pazar yerini ve esnaf kardeşlerimizi ziyaret ettik. Esnaf dostu belediye olarak her fırsatta esnafımız ile bir araya geliyoruz. Kayseri'miz ticaretin merkezi ve esnaf şehridir. Melikgazi olarak ilçemize birçok yeni pazar yeri yaparak esnaf kardeşlerimizin nitelikli alanda işlerini yapmasını sağladık. Esnafımız başımızın tacı. Onları çok seviyor ve bir arada olmaktan keyif alıyoruz. Her zaman yaptığımız gibi esnaf ve vatandaşlarımızla iç içe olmaya devam ediyoruz. Melikgazi'mizin her geçen gün daha iyi yerlere gelebilmesi adına vatandaşlarımızın istek ve önerilerine en kısa sürede çözüm üretmeye çalışıyoruz. Melikgazi'nin gelişmesinde esnafımız çok önemli rol oynuyor. Bizleri samimiyetle ve hoş sohbetle karşılayan tüm esnaflarımıza teşekkür ederim. Kıymetli esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diler; güler yüzlü ve samimi muhabbetleri için teşekkür ederim. Tüm esnafımıza Rabbim helalinden bol kazanç nasip etsin" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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