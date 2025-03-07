Melikgazi Belediye Başkanı, Kadınlar Günü'nde Çalışan Kadınlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Melikgazi Belediye Başkanı, Kadınlar Günü'nde Çalışan Kadınlarla Bir Araya Geldi

Melikgazi Belediye Başkanı, Kadınlar Günü\'nde Çalışan Kadınlarla Bir Araya Geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, belediyede görev yapan kadın çalışanlarla buluştu. Kadınların toplumdaki önemli rolüne vurgu yapan Palancıoğlu, her gün kadının değerinin hatırlanması gerektiğini belirtti.

07.03.2025 15:01  Güncelleme: 15:03
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak düzenlenen program kapsamında, Melikgazi Belediyesi'nde görev yapan kadın çalışanlarla bir araya geldi.

Melikgazi Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programda kadın personel ile sohbet ederek, günlerini tebrik eden Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

"Belediyemizde çalışan 148 kadın personelimiz var. Biz çok büyük bir aileyiz. Her geçen yıl ilçemize güzel çalışmalar yapıyoruz. Burada sizin rolünüz çok önemli. Kadının elinin değdiği her şey güzelleşir. Kadın çalışanlarımızın vermiş olduğu emek sayesinde Melikgazi'mizi çok daha iyi yerlere taşımaya devam ediyoruz. Sizlerin duruşu bizim ortamımızı güzelleştirir. Kadınlarımızın toplumdaki yeri çok önemli. Bizdeki yerleri çok kıymetli. Özellikle ülkenin geleceği sizlerin ellerinde. Sizler çocuklarınızı büyütüp, okutup geleceğe hazırlıyorsunuz. Belediye başkanlığı ev hanımlığı gibi. Gece gündüz çalışmamız gerekiyor. Elimizden geldiği kadar güzel ülkemiz için çalışmalıyız. Yaptığımız her işi en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Rabbim birlik ve beraberlik içinde bu ülkeye hizmet etmeyi nasip etsin. Evlatlarımızı bu ülkeye hayırlı evlat eylesin. Kadınlar Günü 8 Mart'ta kutlanıyor ama bizim için bir gün değil her gün kadının değeri vardır. Kadın annedir, eştir, hayat arkadaşıdır, evlattır. Ailenin ve toplumun temel taşı olan, hayatın her anını varlıklarıyla onurlandıran, desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediye Başkanı, Kadınlar Günü'nde Çalışan Kadınlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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