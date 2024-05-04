Melikgazi Belediye Başkanı Kayseri Liseliler Buluşması'na katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Melikgazi Belediye Başkanı Kayseri Liseliler Buluşması'na katıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Kayseri Liseliler Buluşması\'na katıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Liseliler Derneği'nin düzenlediği etkinliğe katılarak dernek üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Palancıoğlu, Kayseri Lisesi'nden mezun olduğu için mutlu olduğunu belirtti ve eğitime verilen önemi vurguladı.

04.05.2024 15:12  Güncelleme: 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Kayseri Liseliler Derneği'nin düzenlediği Kayseri Liseliler Buluşması etkinliğine katılarak dernek üyeleri ile bir araya geldi.

Kayseri Lisesi'nden mezun olduğu için son derece mutlu olduğunu dile getiren Başkan Palancıoğlu sözlerine şu şekilde devam etti; "Yurt dışında böyle kadim okulların mezun dernekleri çok yaygın şekilde faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla Kayseri Lisesi'nin de böyle bir derneğinin olması son derece önemli. Türkiye'de en çok okul yapan belediye olarak eğitime oldukça önem veriyoruz. Son 5 yıl içerisinde ilçemize toplam 21 adet okul kazandırdık. Bu okulların içerisinde Türkiye'ye örnek olacak, inşallah yüz yıl sonra da Kayseri Lisesi gibi hatırlanacak olan Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'ni hayata geçiriyoruz. Bu dönem kuracağımız diğer bir okul da Dahiler Koleji olacak. Üstün zekalı öğrencilerin eğitim alacakları, Türkiye'nin yüz yılına hitap edecek projelerin ve gençlerin yetiştiği güzel bir okul olacak."

Kayseri Lisesi Dernek Başkanı Ömer Uzunoğlu ve Kayseri Lisesi Derneği Onursal Başkanı Mehmet Savruk, Kayseri Lisesi'nden mezun olan Başkan Palancıoğlu'na destekleri için teşekkür etti. Kayseri Liselileri bir araya getiren etkinlik, Başkan Palancıoğlu'nun Kayseri Lisesi'nin eski mezunlarından Mehmet Çanakçıoğlu'na plaket takdim etmesiyle sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Kayseri, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediye Başkanı Kayseri Liseliler Buluşması'na katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:30 Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi
15:29 Araç sahipleri nefes alacak Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor Araç sahipleri nefes alacak! Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor
12:39 İçişleri’nden tasarruf adımı Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı İçişleri'nden tasarruf adımı! Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı
12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
14:44 Herkes onu konuşuyor Hamit Altıntop’un A Milli Takım için ettiği laflara bakın Herkes onu konuşuyor! Hamit Altıntop'un A Milli Takım için ettiği laflara bakın
14:41 Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapan Burcu Köksal’dan şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldüren hamle Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapan Burcu Köksal'dan şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldüren hamle
14:29 Süper Lig ekibiyle adı anılıyordu Alex’ten önce kızı geldi Süper Lig ekibiyle adı anılıyordu! Alex'ten önce kızı geldi
14:02 Semih Kılıçsoy’u neden kadroya almadılar Hamit Altıntop’tan olay açıklamalar Semih Kılıçsoy'u neden kadroya almadılar? Hamit Altıntop'tan olay açıklamalar
13:55 SP’nin Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum
11:57 Arka Sokaklar’da Mesut rüzgarı Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım Arka Sokaklar'da Mesut rüzgarı! Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım
11:53 Suriye’nin kuzeyinde 7 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:43 Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı O anlar kamerada Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı! O anlar kamerada
11:42 28 yaşındaki kadın, sokakta tartıştığı kişi tarafından boğazı kesilerek katledildi 28 yaşındaki kadın, sokakta tartıştığı kişi tarafından boğazı kesilerek katledildi
11:20 Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı Herkes faturayı baba Koç’a kesiyor Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç'a kesiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 15:57:49. #1.11#
SON DAKİKA: Melikgazi Belediye Başkanı Kayseri Liseliler Buluşması'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement