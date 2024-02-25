Melikgazi Belediye Başkanı Mahalle Sakinleriyle Buluştu

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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile birlikte Kıranardı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi, yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı.

Melikgazi'ye birçok proje ve hizmet kazandırdıklarını, yeni dönem de yeni projeler planladıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu; "Bugün Kıranardı Mahalle sakinlerimizle buluştuk. Şuan burada toplandığımız bina atıl halde idi. Biz buraya tadilattan ve bakımdan geçirerek, düğün, nişan, kına gibi organizasyonların yapıldığı bir sosyal tesis haline getirdik. Burada bir de sağlık ocağı ihtiyacı vardı. Eski belediye binasını onararak içinde hem sağlık ocağı hem kütüphane hem de kadınların eğitim alacağı MELMEK olarak düzenledik. Peyzajı yapılıyor, yakında inşallah açılışını yapacağız. Türkiye'de en çok okul yapan belediye olarak Kayseri'mizde ilk olan bir okulu inşa ediyoruz. Havacılık ve Uzay Lisemizde çocuklarınız yetişecek ve iş bulacaklar. Yeni dönemde teknoloji lisesi kuracağız. İlk meslek ortaokulunu biz kuracağız inşallah. 21 okul, 15 sağlık ocağı, 15 sosyal tesis, 15 kütüphane, 270 yeni park yaptık. Köşk Medrese, Gön Han gibi tarihi değerlerimizi restore ederek gün yüzüne çıkarıyoruz. Bitti sayılır. Hunat Mahallemizde 6 bin metrekare alanda en güzel parklardan birini yaptık. Şehir merkezi nefes alacak. Kıranardı Mahallemiz yapılan hizmetlerle güzelleşiyor, gelişiyor ve her geçen gün yenileniyor. Melikgazi Belediyesi olarak, Kayseri'mize yakışan hizmetler yapıyoruz. Her gittiğimiz yerde coşku ile karşılanıyoruz. Bir kez daha birlik ve beraberliğimizin gücünü bizlere gösteren, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen kıymetli hemşehrilerime teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ