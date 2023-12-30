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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2023 yılının hizmetlerle dolu bir yıl olduğunu belirterek, 2024 yılının barış, huzur ve refahın hakim olduğu bir yıl olmasını diledi. Başkan Palancıoğlu, Melikgazi'de yapılan hizmetlerin her yıl arttığını ve ilçenin birçok ihtiyacının giderildiğini vurguladı. Ayrıca, 2023 yılında Melikgazi'de birçok projenin hayata geçirildiğini ve hizmetlerin tüm mahallelere ulaştığını ifade etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu\'ndan Yeni Yıl Mesajı
30.12.2023 - 13:28,
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2023 yılının hizmetlerle dolu bir yıl olduğunu söyleyerek, "2024 yılının acıların, zulümlerin, savaşların son bulduğu; barışın, huzurun ve refahın hakim olduğu bir yıl olmasını dilerim." dedi.

Melikgazi'de her yıl hizmetlerin daha da arttığını ve ilçenin birçok ihtiyacının giderildiğini söyleyen Başkan Palancıoğlu, "'Melikgazi'ye Değer' diyerek çıktığımız bu yolculukta ilçemizin ve vatandaşlarımızın geleceği için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ettik. 2023 yılı Melikgazi'mize değer katmak, vizyon projelerle ilçemizi her alanda geliştirmek için yoğun mesai harcadığımız bir yıl oldu. 2023 yılında Melikgazi'mizde unutulmayacak hizmetlere imza attık. Melikgazi Belediyesi olarak hizmetle dolu bir yılı daha geride bıraktık. Her alanda birçok hizmeti ilçemize kazandırdık. Hizmetlerimizden tüm mahallelerimiz nasibini aldı. İlçemizin ve vatandaşımızın ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçirdik. Tüm proje ve yatırımlarımızda ilçemizin geleceğini düşünerek hareket ettik. İlçemizin her köşesine hizmet götürmeye çalışırken diğer taraftan Melikgazi'yi daha güzel yarınlara taşımak için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Türkiye'de 21 okul ile en fazla okul yapan belediye olduk. Kayseri'de tek olacak sektöre kalifiye personel sağlayacak olan Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi Okulumu'zda dahil olmak üzere birçok nitelikli okulu ilçemize kazandırdık. 2019 yılından bu yana 15 adet aile sağlık merkezi, 18 adet ibadethane, 9 adet Kur'an kursu, 15 akıl küpü kütüphanesi, 15 adet sosyal tesis yaptık. İçeresinde Gön Han ve Köşk Medrese gibi önemli yapılar restore ettiğimiz 16 adet tarihi eserin restorasyonu ve 18 adet futbol sahası ile 4 adet de pazar yeri yaptık. Daha seri ve etkin hizmet etmek için araç filomuza 130 yeni iş makinesi kazandırdık. Ayrıca ilçeye 270 yeni park kazandırırken 3 milyon metrekare de yeşil alan kazandırdık. Kentsel dönüşüm çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Tamamlanan ve devam eden bloklarımız var. 66 blok 2517 dairenin yapım süreçleri tüm hızıyla devam ediyor. Çarşı Melikgazi projemiz ise Kayseri'ye değer ve farklı renk katacak bir proje oldu. 2022 yılı bizim temel atma yılımız olmuştu, 2023 yılı da açılışlar yılımız oldu. 2023 yılı birçok yatırımımızı halkımızın hizmetine sunduğumuz dolu dolu bir yıl oldu. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına özel projelerimizle örnek ve referans çalışmalarımızla vatandaşlarımızın ihtiyacı olan birçok hizmeti hayata geçirdik. Melikgazi'mize hizmet eden tüm mesai arkadaşlarıma emekleri ve çalışma azimlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İlçemizi geleceğe taşıyacak hizmetleri aşkla inşa etmeye devam edeceğiz. Coşku ve gururla Cumhuriyeti'mizin 100. yılını kutladığımız 2023 yılını geride bırakırken; büyük ümitlerle karşıladığımız 2024 yılının tüm ülkemizde, Kayseri'mizde ve Melikgazi'mizde sağlık, mutluluk, bereket ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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