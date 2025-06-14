Melikgazi Belediye Başkanı\'ndan Babalar Günü Mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Babalar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Babaların sevgi ve fedakarlıklarıyla çocuklarının arkasında tıpkı bir çınar gibi durduklarını belirten Başkan Palancıoğlu tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ederek şunları söyledi:

"Babalarımız aile birliğini ve dirliğini sağlamak için büyük bir fedakarlıkla ömrünü adayan kahramanlarımız. Hayatımızın her anında bizlere yol gösteren babalarımız, ileri görüşlülükleri, koruma, kollama duygularıyla evlatlarını sarıp sarmalayan liderlerdir. Yalnızca Babalar Günü'nde değil; her şart da babalarımızın değerini bilmeli, sevgimizi göstermekten çekinmemeliyiz. Ömrünü çocuklarına, ailesine adayan, güven sembolü babalarımız yaşam zenginliğimizdir. Emeklerinin boşa gitmediğini göstererek babalarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Hayatımız boyunca bize önderlik eden babalarımıza çok şey borçluyuz. Bin bir emekle bizleri bugünlere getiren elleri öpülesi babalarımızın gününü kutluyorum. Tüm babalara sağlıklı, uzun ömürler diliyor; aramızdan ayrılan tüm büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum." - KAYSERİ