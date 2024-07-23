Melikgazi Belediye Başkanı\'ndan Gazeteciler Günü Mesajı

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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

24 Temmuz 1908 tarihinde basından sansürün kaldırılması ile birlikte gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmasının 116. yıl dönümünde bir mesaj yayımlayan Başkan Palancıoğlu, şunları söyledi:

"Demokratik hayatımızın önemli unsurlarından olan haber alma, yayma özgürlüğünün aracı olan basın, toplumsal bilinçlenmede önemli bir görev üstlenmektedir. Kamuoyunu bilgilendirmek için zorlu koşullarda görevini yapan basın mensuplarımızın, tarafsızlık içinde, etik değerlere ve hukuka uygun olarak görevini yapması toplumumuza büyük katkılar sağlamaktadır. Basın mensuplarımızın gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar ile Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeleri takip edebiliyor; bilgi sahibi olabiliyoruz. Bu düşüncelerle böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışan, yerelden ulusala, tüm basın çalışanlarının '24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı'nı kutlar; başarılarla dolu bir meslek yaşamı dilerim." - KAYSERİ