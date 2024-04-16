Melikgazi Belediye Başkanı Nikah Kıydı

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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediyenin nikah salonunda nikahları kıyılan çifte sürpriz yaparak, nikahlarını kıydı.

Çiftleri ziyaret edip hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Palancıoğlu, "Evlenen çiftlerimizin mutlu zamanlarında yanlarında olmak, mutluluklarına ortak olmak belediye olarak bizleri mutlu ediyor. Bugünde nikahı kıyılmak üzere olan çiftimize sürpriz yaparak nikahlarını ben kıydım. Çok mutlu oldular. Genç çiftimizin evliliklerinin daim olmasını dilerim. Belediyemizde hem açık havada hem de daha nezih ve geniş salonlarda nikah kıyıyoruz. Çiftlerimiz, mutlu başlangıçlarına ve yeni hayatlarına bu nezih mekanlarımızda 'evet' diyor. Melikgazi Belediyesi olarak her yıl en fazla nikah kıyan belediyeler arasındayız. En yoğun hizmet verdiğimiz işler arasında nikah da yer alıyor. Tüm çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum." dedi. - KAYSERİ