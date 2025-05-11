Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Subaşı Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Subaşı Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Subaşı Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mobil Başkan uygulaması ile Subaşı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Doğalgaz, altyapı ve sosyal tesis projeleri hakkında bilgi verdi.

11.05.2025 14:48  Güncelleme: 14:51
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'Mobil Başkan' uygulamasıyla vatandaşların taleplerini, önerilerini birebir dinleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Subaşı Mahallesi sakinleriyle 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında bir araya geldi

Subaşı Mahallesi'nde hızla devam eden doğalgaz çalışmalarının ardından su, kanalizasyon, elektrik, internet gibi altyapı çalışmaları tamamlanarak asfalt ve kaldırım çalışmalarına başlanacağını belirten Başkan Palancıoğlu, bölgeye bir de sosyal tesis kazandıracaklarının müjdesini verdi. Mahallelerin nabzını tutan Mobil Başkan uygulamasında Subaşı Mahallesi'nde yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında konuşma yapan Başkan Palancıoğlu şunları ifade etti;

"Subaşı, Küçük Bürüngüz, Büyük Bürüngüz mahallelerimizde en büyük talep doğalgazdı. Büyük Bürüngüz Mahallemizde de öyleydi; ama şimdi rahata kavuştular. Küçük Bürüngüz Mahallemizde de bitme aşamasına geldi. Ben mahalleleri dolaşarak vatandaşlarımızı dinliyorum. Burada öncelikle doğalgaz konusuna değineceğim. Özellikle burada yaşamayan vatandaşlarımızın muhtarımızla iletişime geçerek doğalgaza başvuru yapmaları ve evlerine kutu koydurmaları gerekiyor. Dolayısıyla Subaşı Mahallesi sakinlerinden ricam komşularına uyarıda bulunarak doğalgaz aboneliğini yapmaları. 600.000 nüfusumuz, 58 mahallemizle büyük bir ilçeyiz. Nüfusa orantılayarak en acil ihtiyaçları bütçemize göre planlayarak yapıyoruz. Küçük Bürüngüz ile Subaşı Mahallelerimiz arasında nikah, nişan, düğün organizasyonları yapılacak, taziyelerde kullanılacak bir sosyal tesise ihtiyacı vardı. Bölgemize kazandırmış olduğumuz parkın olduğu yere yapacağız inşallah. Bunun haricinde de zaten en önemli ihtiyaç doğalgaz, asfalt ve yol. İki mahallenin asfalt ve kaldırım çalışması 50 milyon liraya mal oluyor. Gerçekten büyük bir bütçe. Melikgazi'mize hizmet için canla, başla çalışıyoruz. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Subaşı Mahallesi Muhtarı Kadir Uçak ise, "İçme suyu, kanal, doğalgaz, arazi yolları, imar yolları gibi her durumda Başkanımız çalıştı, çalışıyor ve çalışacağını da söyledi. Başkanımızdan da personellerinden de mutluyuz, huzurluyuz. Çok teşekkür ederim."

Melikgazi Belediyesi'nin makamı mahallelere taşıyan uygulamasından son derece memnun olan vatandaşlar ise Başkan Palancıoğlu'na taleplerini ve teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Subaşı Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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