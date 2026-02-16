Başkan Palancıoğlu, sosyal tesislerde kursiyerlerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Palancıoğlu, sosyal tesislerde kursiyerlerle buluştu

Başkan Palancıoğlu, sosyal tesislerde kursiyerlerle buluştu
16.02.2026 15:25  Güncelleme: 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tınaztepe Sosyal Tesisleri'nde eğitim gören kursiyerleri ziyaret ederek, sosyal tesislerin eğitim ve sportif faaliyetlerde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Tınaztepe Sosyal Tesisleri'nde eğitim gören KPSS, okuma-yazma kursu ve E-KPSS kursiyerlerini ve Tınaztepe Akıl Küpü Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Melikgazi Belediyesi olarak eğitimde öncü bir model olduklarını belirten Başkan Palancıoğlu, sosyal tesislerde çeşitli eğitimleri, sportif faaliyetleri hayata geçirdiklerini belirterek; "Melikgazi Belediyesi olarak birçok sosyal tesisimizde çeşitli eğitimler veriyoruz, sportif faaliyetlere destek oluyoruz. Bugün de Tınaztepe Sosyal Tesisleri'ndeyiz. Buraya güzel bir kütüphane açmıştık. Akıl Küpü Kütüphanemiz yoğun bir şekilde tüm öğrenciler tarafından kullanılıyor. Memnuniyet çok yüksek. Aynı zamanda da özellikle KPSS vasıtasıyla devlet memuru olmak isteyen kardeşlerimiz var. Birçok sınıfımızda yoğun bir taleple E-KPSS ve KPSS kursu açmış bulunuyoruz. Buradaki öğrencilerimizi ziyaret ettik, gerçekten sınıflar tıklım tıklım dolu. Dolayısıyla şu anda sosyal tesislerimiz eğitim amaçlı da güzel bir şekilde kullanılıyor. Aynı zamanda spor salonumuz yine dolu, çocuklarımız voleybol, basketbol oynuyor, okullar bu alanı kullanıyorlar. Burada da birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşlarımız sosyalleşiyorlar, eğitim alıyorlar, sportif faaliyetler yapabiliyorlar. Özellikle Tınaztepe Sosyal Tesislerimizde yüzme havuzumuzun olması buraya ayrı bir değer katıyor. Yüzme havuzumuzu yenilediğimiz için burada da oldukça yoğun taleple karşılaşıyoruz. Ben tüm ekip arkadaşlarıma, emek veren hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Palancıoğlu, sosyal tesislerde kursiyerlerle buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Fenerbahçe, Galatasaray’a set vermedi 8 maçlık seri sona erdi Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi! 8 maçlık seri sona erdi
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
12 puan farkla liderler Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar 12 puan farkla liderler! Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar
Antalya-Konya yolunu su bastı Antalya-Konya yolunu su bastı

16:01
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
14:25
Osimhen’i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 16:12:53. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Palancıoğlu, sosyal tesislerde kursiyerlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.