Melikgazi Belediye Başkanı Pazar Esnafıyla Buluştu - Son Dakika
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Melikgazi Belediye Başkanı Pazar Esnafıyla Buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Pazar Esnafıyla Buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile birlikte TOKİ Semt Pazarı'nı gezerek pazar esnafıyla ve pazar alışverişini yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

23.08.2024 15:58  Güncelleme: 16:01
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile birlikte TOKİ Semt Pazarı'nı gezerek pazar esnafıyla ve pazar alışverişini yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Palancıoğlu, pazar tezgahlarını tek tek dolaşarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip istek ve önerilerini dinledi. Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Palancıoğlu, vatandaşlarla birlikte alışveriş yapmanın keyfini yaşadığını belirterek, " Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden biri olan Melikgazi'mizde, esnafımızla, vatandaşımızla bir bütünüz. Onlarla her fırsatta bir araya gelmekten mutlu oluyoruz. TOKİ Semt Pazarı'mızda esnafımızın tezgahını tek tek gezerek talep ve önerilerini dinledik. Vatandaşlarımızla birlikte alışveriş yapmanın keyfini çıkardık. Biz Melikgazi Belediyesi olarak esnafımız için de vatandaşımız için de elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Hem vatandaşlarımızın düzenli, temiz alanlarda alışveriş yapmaları hem de esnafımızın satış yapabileceği pazar yerlerimizi ilçemize kazandırdık. Aktif şekilde hizmet veren pazar yerlerimizin bakım ve onarımı ile ilgilenerek daha nitelikli hale getirdik. Sağ olsunlar, onlar da bu sevgimizi, emeğimizi karşılıksız bırakmıyorlar. Vatandaşlarımıza ve pazarcı esnafımıza göstermiş oldukları yoğun ilgi için teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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